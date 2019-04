Ministrul Transporturilor a confirmat că tronsonul de autostradă dintre Ploiești și Brașov se va face în sistemul de Parteneriat Public-Privat și că este posibil ca șoferii să plătească taxă pentru a putea circula pe acest drum.

Întrebat dacă o firmă din China va construi autostrada București-Brașov, Răzvan Cuc a oferit un răspuns ezitant.

„Pfuuu, nu știu, așa am auzit și eu. Eu nu am discutat cu…(…) Este un consorțiu, o companie din China, un joint-venture, o asociere cu altă companie. Dar încă o dată. Nu gestionez eu…”, a precizat ministrul Transporturilor.

De asemenea, Răzvan Cuc a susținut că prin contestarea proiectelor de infrastructură, din 2017 și până în prezent, s-au înregistrat întârzieri de 311 luni. Ministrul Transporturilor a declarat că, pentru a fi rezolvată această problemă, ar putea fi aprobată o ordonanță de urgență pe această temă, săptămâna viitoare.

Răzvan Cuc a menționat că săptămâna viitoare ar putea fi aprobată o ordonanță de urgență prin care „venim şi terminăm cu aceste contestaţii”. Ministrul Transporturilor a spus că, deși s-a depus o contestație în cazul unui proiect de infrastructură, contractul de proiectare și de execuție se va semna și se va da drumul la lucrări până când se pronunță instanța.

„Şi, în acest sens, săptămâna următoare, pentru că am avut în cursul zilei de ieri o întâlnire cu doamna prim ministru Dăncilă (Viorica Dăncilă – n. r.), cu domnul Teodorovici (ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici – n. r.) şi cu domnul Tudorel Toader (ministrul Justiţiei – n. r.) am iniţiat o ordonanţă de urgenţă prin care venim şi terminăm cu aceste contestaţii. Vă dau un exemplu: Pasajul de la Domneşti – în 2015 licitat, 2017, jumătatea anului, s-a pronunţat instanţa şi s-a semnat contractul. Am stat doi ani şi jumătate să semnăm un contract pentru un obiectiv. Ce facem? Venim cu ordonanţa de urgenţă care spune următorul lucru: după prima contestaţie care se face fie la CNSC, fie la tribunal, şi avem un termen de 30 de zile, semnăm contractul. Cel care contestă este liber să se ducă mai departe să conteste ce vrea el, să conteste din acea procedură. Noi, după 30 de zile, semnăm contractul de proiectare şi execuţie şi dăm drumul la lucru. Până se pronunţă instanţa, noi ajungem undeva la 50-60% din acel obiectiv. Pentru că nouă cazuistica aceasta a contestaţiilor ce ne arată? Că undeva la 95%, a fost făcut un studiu de BEI în 2017, 95% din contestaţii nu au sorţi de izbândă, dar nouă ne blochează proiectele. Avem aceşti contestatari, mă uitam, au ajuns să se conteste în ziua de azi, avem contestaţii făcute inclusiv la acordul de mediu. Am stat un an să obţinem acordul de mediu la Piteşti-Sibiu, un proiect de o importanţă desăvârşită pentru România şi trei persoane fizice au contestat acordul de mediu, dintre care o persoană e din Dublin. Eu nu spun că anumiţi funcţionari nu trebuie impulsionaţi, pentru că vizavi de această ordonanţă care va permite să semnăm contractele avem şi alte amendamente la ordonanţă prin care le micşorăm şi perioada de evaluare”, a precizat Cuc, conform sursei citate.