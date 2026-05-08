Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul de la Kiev a subliniat că pe front nu a existat „nici cea mai mică încercare” de încetare a focului, adăugând că Ucraina va continua să riposteze proporțional.

„Din partea rusă, nu a existat nici cea mai mică încercare, nici măcar simbolică, de încetare a focului pe front. Aşa cum am făcut în ultimele 24 de ore, Ucraina va riposta în acelaşi mod şi astăzi”, a transmis, vineri, Volodimir Zelenski.

Bilanțul atacurilor din timpul nopții

La scurt timp după intrarea teoretică în vigoare a armistițiului, ambele tabere au raportat valuri intense de atacuri.

Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă a lansat peste 850 de drone asupra liniei frontului în cursul nopții.

În același timp, forțele armate ucrainene au precizat că au interceptat și doborât alte 56 de drone rusești care vizau zone din afara teatrului principal de operațiuni.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a transmis, prin intermediul rețelei sociale Max, că sistemele sale antiaeriene au distrus 264 de drone ucrainene între orele 00:00 și 07:00 (ora Moscovei).

Aparatele de zbor au fost interceptate în aproximativ zece regiuni diferite, inclusiv deasupra capitalei ruse.

Lovituri ucrainene în adâncul Rusiei

Tensiunile au escaladat și dincolo de linia frontului. Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma Telegram că armata ucraineană a lovit o instalație petrolieră din regiunea rusă Iaroslavl (zonă care găzduiește o rafinărie importantă), situată la peste 700 de kilometri de graniță.

El a descris atacul ca fiind un răspuns direct la loviturile rusești asupra orașelor și satelor din Ucraina.

În paralel cu aceste incidente, Moscova a lansat un avertisment dur, îndemnând populația civilă și personalul diplomatic să evacueze urgent Kievul.

Autoritățile ruse au invocat riscul unor lovituri de „represalii”, în eventualitatea în care Ucraina ar încerca să saboteze festivitățile care marchează victoria Uniunii Sovietice din 1945 împotriva Germaniei naziste.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE