„Astăzi punem în transparenţă publică ordonanţa care pune telemedicina într-un cadru legal funcţional, clar şi coerent, urmând ca aplicarea ei să fie detaliată prin acte normative subsecvente”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete, subliniind că inițiativa vine să sprijine sistemul de sănătate.

Telemedicina, deși considerată un instrument util, nu poate înlocui complet interacțiunea directă între medic și pacient. „ Telemedicina este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu este și nu poate fi o soluție universală. Nu toate specialităţile medicale şi nu toate situaţiile clinice pot fi gestionate la distanţă în condiţii de siguranţă. Tocmai de aceea a fost necesar un cadru legal care să ţină cont de realitatea din sistem, de specificul fiecărui act medical şi de responsabilitatea deciziei clinice”, a explicat ministrul.

Proiectul include reglementări privind domenii precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza și telemonitorizarea. „Clarificarea cadrului legal înseamnă aplicare unitară la nivel naţional, predictibilitate pentru furnizorii de servicii medicale, reducerea riscurilor juridice şi profesionale şi, în acelaşi timp, un acces mai bun al pacienţilor la servicii medicale, în condiţii de siguranţă şi responsabilitate”, a mai scris Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a accentuat că telemedicina trebuie să fie un sprijin pentru sistemul medical, nu o sursă de incertitudine. „Decizia medicală trebuie să fie sigură, fundamentată şi protejată profesional”, a concluzionat el.

