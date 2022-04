Emmanuel Macron și-a făcut apariția pe Champs de Mars, locul în care s-au adunat susținătorii săi, alături de soția lui, Briggite Macron, și înconjurat de copiii voluntarilor care au lucrat alături de el în campania electorală. În timp ce se îndrepta către scenă, pentru a ține discursul victoriei, în întreaga piață răsună Oda Bucuriei, imnul Europei.

Emmanuel Macron, with his wife Brigitte, makes his way to his victory party in Paris while Beethoven's Ode To Joy plays in the background – the same piece of music he chose after his 2017 win.



