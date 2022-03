Greva spontană a avut loc sâmbătă, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Miile de angajați ai companiei turce Gemont au fost filmați în timp ce scandează prin fabrică, cerând ca salariile lor să fie calculate în funcție de rata de schimb a rublei.

„A fost un protest ieri, în Nijnekamsk, Rusia. Nu unul prorăzboi, nu unul antirăzboi, ci unul legat de scăderea salariilor în urma devalorizării rublei”, scrie în explicația publicației ucrainene Euromaidan Press.

There was a rally yesterday in Nizhnekamsk in Russia. Not a pro-war, not an anti-war but against underpayments as a result of the jump in the exchange rate https://t.co/oyEzLBfMak pic.twitter.com/Ss50QxOa2z