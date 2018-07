Mitingul este organizat la inițiativa Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mureș si a Asociației Calea Neamului, așa cum reiese dintr-un mesaj de mobilizare, distribuit pe Facebook.

„Românii din Covasna, Harghita si Mureș vin la București!

Pentru a spune că Limba Română trebuie să fie stăpână în Inima Țării!

Acest lucru l-am hotărât cu toții la Izvorul Mureșului. Distribuiti vestea fraților! Vă chemăm să fiți alături de noi, umăr lângă umăr, pentru Țară si Neam!

Sâmbătă 28 iulie, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mureș si Asociația Calea Neamului protestează în Capitala Țării împotriva proiectului Codului administrativ care oficializează limba maghiară în prefecturi si servicii publice deconcentrate, limba maghiară devenind astfel o a doua limbă oficială pe teritoriul statului român. Până aici! Asta nu se poate! Românii din cele trei județe îsi vor apăra identitatea națională în fața celor care trădează în Anul Centenarului interesele fundamentale ale Neamului Românesc. Vom spune un NU hotărât Trădării, vom apăra Limba Română, una din ultimile baricade ale identității noastre. Vocea Inimii Patriei va fi auzită, Istoria va lua act că noi, românii cu dragoste de țară am fost în aceste vremuri cumplite ostași în această luptă identitară, că ne-am făcut datoria până la capăt. De vom iesi sau nu victoriosi, va fi după voia lui Dumnezeu. Vom bea până la fund paharul amărăciunii de va fi nevoie, dar acest Drum al nostru în Capitală va rămâne Mărturie peste Timp că am purtat Lupta, că nu ne-am lăsat învinsi de deznădejde, că am fost Demni, că am iubit Drapelul, Ortodoxia si Limba Neamului nostru.

Cu Dumnezeu înainte frați si surori!”, este mesajul publicat de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, pe rețelele de socializare.