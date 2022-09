Aproximativ 3.000 de persoane, în majoritate femei, s-a adunat în faţa parlamentului maghiar pentru a apăra „dreptul fundamental de a decide dacă să aibă sau nu un copil”, argumentează Monika Karvaly, o secretară în vârstă de 43 de ani.

„Şi dacă împrejurările sunt diferite (violenţă, abuz…), nu ne trageţi la răspundere, nu ne pedepsiţi!”, a continuat protestatara.

Kleo Nyitrai, un biolog în vârstă de 28 de ani, a declarat că vrea copii, dar atunci când va decide ea. „Totul este atât de incert cu războiul, inflaţia, criza energetică”, a subliniat ea.

#reproductiverights |Women organisations staged a demonstration in #Budapest against the recent amendment of the abortion which would force women to listen to the heartbeat of the foetus before deciding about an #abortion. pic.twitter.com/veejD2ndZ6