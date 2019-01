Protestatarii scandează mesaje pro-Europa și anti-PSD, spunând că partidul de la guvernare duce politici antieuropene.

„We need UE”, „Vrem Europa, nu dictatură” sunt câteva dintre sloganele scandate, în timp ce pe latura dinspre Calea Victoriei a Ateneului a fost proiectat mesajul „We want EU, PSD wants Russia”.

Printre manifestanţi se află şi Mihai Șora, fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu și actrița Oana Pellea.

Protestatarii nemulțumiți au reproșat că jandarmii au amplasat un camion în fața lor pentru a nu fi văzuți de participanții la evenimentul de la Ateneu.

Protestul anunţat pe reţelele de socializare se desfăşoară sub sloganul ”Vrem Europa, nu dictatură”. El a fost anunţat de organizaţiile Rezistenţa, Corupţia Ucide, Declic şi Iniţiativa România. Manifestaţia are loc pe timpul desfăşurării ceremoniei de inaugurare a preşedinţiei României la Consiliul UE, care se desfăşoară la Ateneul Român.

Perimetrul este controlat de jandarmi. Forțele de ordine blochează accesul oamenilor rând în zonă.

