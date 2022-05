Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater“, au protestat în fața sediului Guvernului cerând aplicarea Legii salarizării.

„Multe unități de învățământ se confruntă cu o lipsă acută de personal nedidactic. În plus, această categorie de personal nu beneficiază nici acum de sporurile pentru condițiile de muncă. Mai mult, deși lucrează peste program, din cauza lipsei de personal, salariații în cauză nu sunt remunerați suplimentar pentru munca prestată, iar acordarea timpului liber corespunzător este imposibilă”, au transmis protestatarii.

Cadrele didactice au venit cu vuvuzele și pancarte și au strigat în fața Guvernului, chiar în timpul ședinței de guvern conduse de premierul Nicolae Ciucă.

Recent, șeful ANAF, Lucian Heiuş, a spus că există un proiect de informare pe tema profesorilor care acordă meditaţii elevilor.

„Nu cred că o să pornim în curând controale în această direcţie, dar toţi ştim că este un fenomen care se practică de mulţi ani cu aceste meditaţii, care nu sunt sub nicio formă fiscalizată, dar ele sunt, de fapt, nişte venituri de natură salarială. Noi am făcut o campanie intensă prin care am explicat profesorilor care practică acest lucru, ca să intre în legalitate, să îşi înfiinţeze un PFA”, a afirmat Heiuș la Antena 3.

Ce spune ministrul Educației

Ministrul Sorin Cîmpeanu a transmis miercuri, 25 mai, că el susține varianta ca salarizarea profesorilor debutanți să fie la nivelul salariului mediu pe economie, „apoi salariul să crească în funcție de avansul în cariera didactică și de calitățile demonstrate de fiecare cadru didactic”. În acest moment, salariul mediu net pe economie este de 3.700 de lei.

„Am susținut și susțin în continuare obligația de plată a diferențelor salariale. Degeaba avem cadrul legal, degeaba avem evaluări standardizate și infrastructură, dacă nu avem și profesori pregătiți. Iar profesori pregătiți, dincolo de alte condiții pe care trebuie să le aibă asigurate, trebuie ca și sistemul de salarizare să fie motivant”, a mai afirmat ministrul.

