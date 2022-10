Protestele au avut loc miercuri după-amiază și s-au întins pe parcursul mai multor ore, până noaptea târziu, timp în care manifestanții, în mare parte lucrători migranți de etnie chineză Han, s-au ciocnit cu forțele de ordine.

Surse tibetane au declarat pentru postul de știri Radio Free Asia (RFA) că protestatarii au avertizat că vor „declanșa focul” dacă restricțiile nu vor fi ridicate, în condițiile în care orașul Lhasa este blocat de aproape trei luni, din cauza unui val de infecții cu COVID-19.

La fel ca în China, în Tibet este impusă politica zero-COVID, ceea ce înseamnă că la apariția unui focar de infectări, oamenii sunt închiși fie în locuințe, fie în clădirea în care se aflau când au fost confirmate cazurile.

„Oamenii sunt blocați în case, iar viața este atât de grea. Prețurile în Lhasa sunt acum foarte mari și proprietarii caută chiriași. Nici muncitorii nu au voie să se întoarcă în orașul natal. Nu au cale de ieșire”, a declarat o femeie, care a vrut să fie identificată doar după numele ei de familie, Han.

Protest in Lhasa by migrant Chinese workers this afternoon, Oct 26, reportedly calling to be allowed to leave for their home areas in lowland China. H/t @degewa @P9Wb1kMpj484jEW @Lhasa_Tibetan pic.twitter.com/JM8YRF7I4p