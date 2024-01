SUA și Marea Britanie au efectuat în cursul nopții zeci de bombardamente aeriene asupra unor ținte militare ale milițiilor houthi, extinzând astfel valul de conflicte regionale declanșat de războiul Israelului în Fâșia Gaza.

„Loviturile voastre asupra Yemenului reprezintă terorism”, a declarat Mohammed Ali Al-Houthi, membru al Consiliului Politic Suprem al Houthi, referindu-se la Statele Unite. „Statele Unite sunt Diavolul”, a susținut el.

A massive protest in Sa’da Yemen against the US-UK attacks on locations across the country. pic.twitter.com/ZTiYcM2NEv

După ce conducătorii grupării islamiste Hamas din Gaza au atacat Israelul pe 7 octombrie, ceea ce a declanșat ofensiva Israelului din Fâșia Gaza, rebelii houthi, aliați ai Iranului, au început să atace rutele de transport maritim și să lanseze drone și rachete spre Israel, spunând că nu se vor opri până când campania Israelului nu va înceta.

Rebelii houthi, care controlează o mare parte din Yemen, au anunțat că vor viza toate navele care se îndreaptă spre Israel, aflat la peste 1.000 de mile distanță, și au avertizat companiile maritime internaționale să nu folosească porturile israeliene.

Milițiile Houthiconsideră că SUA, cel mai apropiat aliat al Israelului, sunt parțial responsabile de criza din Orientul Mijlociu și de amploarea răspunsului masiv al Israelului.

„Nu am atacat țărmurile Americii, nu ne-am deplasat în insulele americane și nici nu le-am atacat. Loviturile voastre asupra țării noastre sunt terorism”, a insistat Al-Houthi.

Americanii „sunt teroriști și se pricep extrem de bine să mintă oamenii din lume, dar conștiința poporului yemenit este o conștiință diferită. Tu, yemenitule, crezi că America se apără sau că este teroristă?”, a mai afirmat Al-Houthi.

Miliția irakiană Harakat al-Nujaba, de asemenea aliniată cu politica Iranului, a anunțat că interesele americane și ale țărilor aliate cu SUA nu vor mai fi în siguranță de acum înainte.

În Sana’a, capitala Yemenului, protestatarii au călcat în picioare steaguri israeliene și americane.

Sanaa, the capital of Yemen right now. More people are still coming in, but this is Yemens response to the US and the UK pic.twitter.com/kNm6Pe2pcM