Proiectul noii legi, a cărui dezbatere în a doua lectură a fost miercuri amânată sine die de legislativul din Hong Kong, a atras critici din partea ţărilor occidentale, care pun sub semnul întrebării justiţia chineză, una opacă şi profund politizată, şi cred că această reformă va afecta negativ imaginea internaţională şi atractivitatea teritoriului semiautonom, potrivit Agerpres.



Şeful poliţiei din Hong Kong, Lo Wai-chung, a spus că ceea ce a început miercuri ca o adunare paşnică a degenerat, protestatarii ”acţionând violent, într-o manieră organizată”. Reprezentantul poliţiei hong-kongheze a precizat că autorităţile locale nu iau în calcul să solicite ajutorul armatei chineze. ”Avem suficient personal, suficientă forţă pentru a ţine situaţia sub control”, a explicat Lo Wai-chung.



„Nu am avut altă soluţie decât să sporim utilizarea forţei”, a spus el, la o zi după ce poliţia a folosit gaze lacrimogene. . Presiunile diplomatice sunt în creştere după ce lideri precum premierul britanic Theresa May şi preşedintele american Donald Trump au reacţionat faţă de evenimentele din Hong Kong. La rândul său, Uniunea Europeană s-a declarat îngrijorată de proiectul de reformă privind extrădarea din Hong Kong şi a cerut o consultare publică pe acest subiect.

