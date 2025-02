Mii de oameni s-au adunat în faţa unui complex comercial de la marginea Tbilisi şi au blocat drumul care duce în afara oraşului.

Ministerul de Interne din Georgia i-a avertizat pe protestatari că blocarea autostrăzii este o infracțiune, apoi au urmat bătăi între polițiști și manifestanți, au relatat agențiile de știri. Mai mulți protestatari pro-UE au fost arestați și s-au înregistrat și răniți în urma luptelor de stradă.

Sursa video: IPN

Protestele au început în noiembrie anul trecut, când partidul de guvernământ Visul Georgian a anunţat că suspendă negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, oprind brusc acest obiectiv naţional. Visul georgian s-a menţinut la putere în urma alegerilor din octombrie, despre care partidele de opoziţie au spus că au fost fraudate.

