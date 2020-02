De Valentina Postelnicu,

Liderul interimar social-democrat a fost întrebat la TVR 1 dacă PSD este dispus să voteze un guvern tehnocrat propus de preşedintele Klaus Iohannis, care să fie condus de Nicolae Ciucă sau Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Justiţiei.

„Nu ştiu. E o discuţie pe care o să o am cu colegii. Dacă se vine cu propunerea să fie iarăşi un guvern minoritar numai PNL, am o mare reţinere de a vota vreodată un guvern minoritar. (…) Şi eu şi Victor Ponta am propus un tehnocrat, un specialist prim-ministru, dar ce nu am mai apucat să spunem, pentru că nu am fost luaţi în serios, cu toate că aveam o majoritate parlamentară şi în spiritul Constituţiei aşa ar fi trebuit, noi nu impuneam un ministru în acel guvern. Vine domnul Ciucă, să spunem – este un specialist pe care eu îl stimez foarte mult -, dacă vine fără niciun membru PNL în guvern, există posibilitatea ca noi să votăm acest guvern. Este posibil”, a spus Marcel Ciolacu.

PSD anunţase, luni seară, că nu vor propune niciun premier, la următoarea rundă de consultări de la Palatul Cotroceni.

Partidul Social Democrat nu va merge, cel mai probabil, cu o propunere de prim-ministru la preşedinte, a declarat, luni, liderul formaţiunii, Marcel Ciolacu.

El a adăugat că, după ce Guvernul Orban a fost demis, la trei luni de la învestitură, cu 261 de voturi, a discutat cu liderul Pro România, Victor Ponta, despre o propunere comună, dr. Raed Arafat, acesta declinând însă această propunere.

„Prima oară ne-am gândit la Raed Arafat. Dânsul declinând această propunere, am mers cu o altă propunere. Această propunere nu a fost luată în considerare. Atributul desemnării este al preşedintelui României, care l-a desemnat tot pe domnul Orban. Nu am mai avut alte discuţii politice cu alte formaţiuni. PSD este în opoziţie şi este minoritar în acest moment în Parlament. În principiu, ca şi preşedinte interimar, o să mă sfătuiesc şi cu colegii. Nu cred că de această dată PSD va merge cu o propunere de prim-ministru. La această oră nu are nimeni majoritate în Parlament. (…) Să lăsăm firul Constituţiei, să vedem deciziile preşedintelui României. Mie îmi pare rău că preşedintele României a fost pus în această postură, astăzi, de către PNL”, a afirmat Ciolacu la Parlament.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni seara, după decizia CCR privind conflictul Preşedinte-Parlament, pe desemnarea lui Orban ca premier, a doua oară, că aşteaptă motivarea judecătorilor şi va decide ce va face în continuare.

Şeful statului a precizat, însă, că nu va desemna un premier PSD, sau un independent susţinut de PSD şi nici nu ia în calcul un Guvern de uniune naţională.

