Potrivit, Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), bărbatul a făcut parte dintr-o comisie care decidea dacă persoanele sunt sau nu apte pentru serviciul militar.

SBU nu i-a făcut, încă, public numele, însă un bărbat pe nume Oleh Druz a fost identificat anterior ca fiind psihiatru-șef al Forțelor Armate Ucrainene.

SBU a anunțat că acesta deține trei apartamente în Kiev sau în apropiere, unul în Odesa, două terenuri și mai multe mașini de lux BMW. În plus, anchetatorii au găsit în casa sa, în urma perchezițiilor, 152.000 de dolari și 34.000 de euro în numerar.

The Security Service of Ukraine has detained the chief psychiatrist of the Ukrainian Armed Forces, Oleh Druz, who managed to make a fortune of at least one million dollars during the war. This character has already been caught for corruption in 2017, when, as the head of the main… pic.twitter.com/Xnx863VZ5q