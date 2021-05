(Publicitate) 10 motive pentru care Samsung Neo QLED este televizorul anului 2021

Atunci când credeam că nu ne mai poate uimi ceva când vine vorba despre televizoare, Samsung ține să ne surprindă! Compania a reușit să redefinească atât rolul, cât și importanța acestui dispozitiv în casele noastre.

Poți aduce viitorul chiar la tine acasă!

Tehnologia evoluează atât de rapid, încât simțim că ne este greu să ținem pasul. Însă, Samsung Neo QLED are grijă să te ducă direct în viitor. Elementele de noutate și inovație te transportă parcă într-o eră în care totul este la superlativ din punct de vedere tehnic.

Astăzi îți oferim 10 motive pentru care trebuie neapărat să cumperi un Samsung Neo QLED. Cu siguranță, avantajele pe care ți le oferă achiziționarea acestuia te vor face să te bucuri de fiecare leu cheltuit.

1. Te ajută să protejezi mediul

Este un aspect tot mai important în prezent. Dacă te decizi să cumperi televizorul viitorului, vei face și o investiție în viitor. Eficiența din punct de vedere energetic, ce vine la pachet cu noile funcții integrate, te ajută să reduci impactul negativ asupra mediului.

Salvezi lumea în timp ce te uiți la televizor. Da, știm! Pare straniu, dar este cât se poate de adevărat. Designul sustenabil al ambalajului îți face viața mult mai ușoară. Știm cu toții cât ne chinuim să depozităm cutiile atunci când cumpărăm electrocasnice.

Ei bine, acum poți să refolosești în scopuri noi aceste ambalaje de la Samsung. Se pare că pot fi reutilizate în acest fel până la 200.000 de tone de cutii, în fiecare an, iar acest lucru are un efect extrem de pozitiv asupra mediului, pe termen lung.

2. Nu trebuie să te mai chinui cu bateriile

Veștile bune nu se termină aici! Noile televizoare Samsung vor fi dotate pentru prima oară cu o nouă telecomandă cel puțin inedită. Aceasta se reîncarcă foarte simplu, cu lumina exterioară, interioară ori printr-un cablu USB.

În acest fel, vei putea ajuta la prevenirea unor deșeuri care echivalează cu 99.000.000 de baterii AAA, proiectate de-a lungul a șapte ani.

3. Viitorul arată bine! Alegerea perfectă pentru pasionații de fotbal

Samsung Neo QLED este dotat cu noi funcții de accesibilitate, care te ajută să te bucuri de o experiență fabuloasă! Prin tehnologia de display Neo QLED poți admira cele mai frumoase imagini, în rezoluția 8K sau 4K.

Sursa nouă de lumină – Quantum Mini LED – este una complexă și controlată prin intermediul propriei tehnologii (Quantum Matrix), dar și al procesorului Neo Quantum. Acesta este, de fapt, un processor de imagine puternic și optimizat în mod special pentru Neo QLED.

Așadar dacă îți dorești să urmărești meciurile de la Euro 2021, o poți face în timp ce te bucuri de claritatea și culorile superbe ale ecranului. De asemenea, datorită funcției MultiView, ai șansa inedită să urmărești până la patru meciuri în același timp.

Nu reușești să te întâlnești cu prietenii la o terasă, să vedeți jocul? Nu este nicio problemă. Îl poți urmări în partea stângă a ecranului, iar în partea dreaptă puteți face o conferință și să comentați cele mai tari face ale meciului.

4. Fidelitatea culorilor este de 100%

Ți s-a întâmplat să îți dorești un televizor cu niște culori mai intense? Visul ți se poate îndeplini, simplu și rapid. Dacă tehnologia LED clasică se folosea de LED-urile fixate în poziție, precum și de lentila care dispersa lumina, tehnologia proprie Quantum Mini LED folosește micro-straturi extrem de subțiri, care sunt alcătuite din zeci de mii de mini-LED-uri.

Indiferent dacă te uiți la un serial, la un meci de fotbal sau urmărești știrile zilei, vei putea controla cu precizie parametrii de imagine.

5. Designul imersiv

Datorită designului Infinity One și al ecranului care pare că nici nu are margini, te poți bucura și mai mult de experiența vizionării programelor preferate. În plus, datorită cutiei Slim One Connect, care se atașează în spatele televizorului, beneficiezi de noul system de gestionare a cablurilor. Instalezi mai ușor și scapi de o mare bătaie de cap.

6. Funcțiile sonore inovatoare

Nu vei mai avea motive să te plângi de calitatea sunetului! Object Tracking Sound (OTS) Pro sincronizează multi-direcțional sunetul cu dinamica imaginilor aflate în mișcare pe ecran.

De asemenea, funcția SpaceFit Sound vine ca o completare a acesteia. Îți analizează acustic arhitectura spațiului în care ai instalat televizorul. În acest fel, te poți bucura de o experiență auditivă incredibilă.

7. Te ajută să te menții sănătos

O funcție inedită a noului televizor este Smart Trainer, care ne ajută să ne corectăm postura, așa cum o fac antrenorii personali de la sală. Cu ajutorul Samsung Health, ne putem transforma casa într-o veritabilă sală de fitness. Cine a spus că nu poți să rămâi în formă în timp ce te uiți la televizor?

8. Caracteristici unice pentru gaming

Ești pasionat de jocuri online, dar nu ai găsit până acum un monitor care să te satisfacă? Scapi rapid de această grijă cu Samsung Neo QLED. Super Ultrawide GameView le oferă cumpărătorilor atât opțiunea de joc în formatul de ecran 21:9, cât și în formatul ultrawide 32:9.

Nu vei mai rata nicio secundă de distracție și adrenalină, datorită câmpului visual extins. Datorită Game Bar, poți monitoriza rapid setările jocului, putând astfel să le și ajustezi eficient.

FreeSync Premium Pro te ajută să te bucuri în fiecare clipă de o imagine perfectă, pe tot parcursul jocului. Nu îți rămâne de făcut decât să te bucuri de experiență!

9. Work from home – mai ușor ca niciodată

Lucrezi de acasă și îți dorești să fii productiv și eficient? Nimic mai simplu! Dacă vei cumpăra Samsung Neo QLED, televizorul anului 2021, vei putea utiliza Google Duo. Adică, vei iniția un apel video de o calitate și de o viteză superioară, prin intermediul telefonului mobil.

În acest apel, se pot înscrie până la 32 de persoane, indifferent ce sistem de operare folosești pentru funcția PC on TV. Dacă vrei să lucrezi sau să înveți de acasă, ia un mouse și o tastatură și bucură-te de fiecare moment în care ai aproape un aliat de nădejde: televizorul Samsung Neo QLED.

10. Poți accesa direct MS Office 365

Acest lucru se face foarte simplu: intri în browserul web al televizorului, unde poți să creezi și să editezi documente. Dacă instalezi aplicația Easy Connection pe computer, apoi o conectezi la contul Samsung Account, vei putea să faci legătura dintre televizor și computerul de acasă ori de la birou. Multitasking-ul nu a fost vreodată mai plăcut!



