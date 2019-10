Dar aceasta sarbatoare, care incepe pe 29 noiembrie, are in tarile occidentale o istorie mult mai indepartata.

Ce este Black Friday?

De Black Friday, preturile de vanzare al produselor din magazine scad foarte mult pe parcursul a 24 de ore, in incercarea de a-i determina pe oameni sa cheltuiasca multi bani in apropierea Craciunului.

Totusi, in ultimii ani, in special in mediul online, Black Friday s-a transformat intr-un eveniment care se deruleaza pe parcursul a doua saptamani, in incercarea magazinelor de a-si atrage cat mai multi clienti. In Statele Unite, clientii obisnuiesc sa formeze cozi uriase la usile magazinelor in incercarea de a face cumparaturi la jumatate de pret.

In alte tari, cum ar fi Marea Britanie, oamenii sunt mai rezervati, optand sa faca mai mult cumparaturi online. Totusi, nu putine au fost cazurile in care britanicii s-au luat la bataie in magazine in incercarea de a pune mana pe cele mai noi modele de gadget-uri si smartphone-uri.

De ce se numeste Black Friday?

Black Friday (Vinerea Neagra) este denumirea zilei care urmeaza dupa Ziua Recunostintei in Statele Unite, si care deschide sezonul de cumparaturi de Craciun. Termenul „Black Friday” a aparut pentru prima data in 1960, in Philadelphia, fiind legat de blocaje de trafic din ziua de vineri, dupa Ziua Recunostintei. Interpretarea moderna a acestui termen in limba engleza este mai pozitiva, referindu-se la numarul in crestere de cumparatori din aceasta zi.

Deoarece Ziua Recunostintei este a patra zi de joi din noiembrie, Black Friday se sarbatoreste in ziua de vineri de dupa ea, si are loc in fiecare an intre 23 si 29 noiembrie.

Se mai spune ca numele de Black Friday vine de la faptul ca unii comercianti declarau ca in aceasta zi incasau cel mai mare profit. Iar in registrele de contabilitate pierderile se noteaza cu cerneala rosie, iar castigurile cu cerneala neagra. Aceasta traditie s-a pastrat si in softwarele moderne de contabilitate, ​​de unde si numele acestei sarbatori.



