E-TENSE reprezintă viziunea globală a mărcii DS Automobiles asupra tranziției către modelele electrificate. Noua strategie de electrificare a Mărcii a condus la (a generat) o ofertă de modele noi, în versiuni 100% electrice sau plug-in hybrid high-performance, asociate cu o gamă de servicii dedicate.

Jean-Éric Vergne, campionul de formula E și pilotul modelului DS E-TENSE FE19 participă la proiectul E-TENSE cu DS Automobiles pentru a susține dezvoltarea durabilă.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE este primul B-SUV premium 100% electric cu autonomie de 320 kilometri. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 este primul SUV plug-in hybrid cu autonomie de 58 kilometri în modul zero emisii (ciclul WLTP), 300 CP și tracțiune integrală 4X4.

“DS Automobiles reprezintă alianța dintre lux și tehnologiile avansate. Anul 2019marchează lansarea modelului E-TENSE și comercializarea celor două modele, premiere mondiale pe segmentele lor. E-TENSE reconciliază exigențele tranziției energetice și plăcerea de a conduce. Începând cu acest an, fiecare dintre modelele noastre va fi oferit în versiune E-TENSE electric sau plug-in hybrid. E-TENSE este o soluție completă de mobilitate, care anticipează standardele viitoare și utilizează energia în cel mai eficient mod posibil, prin regenerarea energiei la frânare. DS 3 CROSSBACK E-TENSE și DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 întruchipează strategia noastră de electrificare, cu un stil și un confort de neegalat.” Yves Bonnefont, CEO DS Automobiles

“Tranziția energetică este în plină desfășurare. În calitate de constructor oficial participant la Formula E încă din 2015, DS Automobiles beneficiază în mod direct de programul E-TENSE. Sunt mândru să particip la acest proiect de tranziție energetică, pus în aplicare de o marcă care susține cercetarea în materie de eficiență și performanță.” Jean-Éric Vergne, Ambasadorul programului E-TENSE, campion de Formula E și pilot oficial al modelului DS E-TENSE FE19

O gamă de servicii dedicate cu E-TENSE

DS Automobiles propune o gamă de servicii ce vine în sprijinul conducătorilor auto de modele electrice E-TENSE. Aplicația MyDS permite programarea sau activarea încărcării modelelor DS 3 CROSSBACK E-TENSE și DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4, iar nivelul de încărcare a bateriei poate fi urmărit de pe smartphone. Precondiționarea termică poate fi, de asemenea, controlată de la distanță.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4: plug-in hibridul de înaltă performanță propus de DS Automobiles

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 este primul SUV premium cu tehnologie plug-in hybrid avangardistă. Modelul oferă o autonomie de 58 kilometri (ciclul WLTP), grație bateriei de 13.2 kWh și sistemului de recuperare a energiei în faza de decelerare și frânare.

Sistemul de propulsie combină un motor pe benzină care produce 200 CP și două motoare electrice, care generează în total 300 CP și un cuplu maxim de 450 Nm, transmis pe toate cele patru roți.

Designul carismatic este accentuat de jantele de 19” – și de noua culoare de caroserie Crystal Pearl. Atenția acordată detaliilor este ilustrată prin litera “E”, realizată în relief, pe levierul cutiei de viteze. Modelul plug-in hybrid propune o nouă Inspirație, DS RIVOLI Gris Galet.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 se remarcă prin cele patru moduri de rulare: “ELECTRIC” cu zero emisii și o autonomie de -58 kilometri (ciclul WLTP) la viteze de până la 135km/h; “SPORT” ce optimizează puterea și plăcerea de a conduce; modul “HYBRID” ce optimizează automat performanța și consumul de combustibil. Emisiile de CO2 sunt de 49 g/km (ciclul WLTP), iar consumul mediu este de 2.2 l la 100 km (ciclul WLTP); modul „4WD” oferă tracțiune integrală.

Funcția “E-SAVE” permite conducătorului auto să economisească suficientă energie pentru a conduce în modul electric în ultimii 10 sau 20 km ai călătoriei.

Rezultat al experienței mărcii în formula E, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 își regenerează energia în baterie ori de câte ori conducătorul auto decelerează sau folosește frâna ( prin funcția “BRAKE”) pentru a extinde autonomia.

Harta disponibilă pe ecranul tactil prezintă, în timp real, distanța care poate fi parcursă în modul zero emisii sau stațiile de încărcare disponibile în apropiere.

Bateria noului DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 va putea fi reîncărcată într-o oră și 45 de minute de la un DS Wall box.

În România, modelul DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 va fi comercializat din primul trimestru al anului 2020.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE: etalon al confortuluice propune un condus dinamic, 100% electric

NoulB-SUV premium, 100% electric, DS 3 CROSSBACK E-TENSE propune performanțe electrizante într-un vehicul (interior)rafinat, ce poartă semnătura DS Automobiles.

Sistemul de propulsie electric oferit de DS 3 CROSSBACK E-TENSE este alcătuit dintr-un motor electric de 100kW (136CP) ce generează un cuplu de 260Nm, asociat cu o baterie litiu-ion de 50kWh și un sistem pentru recuperarea energiei în faza de decelerare și frânare. Autonomia este de 320km (ciclul WLTP), sau 430km (ciclul NEDC). Accelerația de la 0 la 50km/h are loc în doar 3.3 secunde.

Confortul stabilește noi standarde. Motorul are zero vibrații, în timp ce zgomotul de rulare este mult diminuat-Comportamentul rutier este îmbunătățit prin amplasarea centrală a bateriei compacte, montate în întregime sub podea. Greutatea bateriei este compensată parțial de cele 50 de kilograme câștigate la alte componente.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE oferă trei moduri de condus: ECO, NORMAL și SPORT cu un plus de cuplu. În completarea acestor moduri vin două soluții de recuperare a energiei, moștenite de la Formula E, ce pot fi controlate de șofer: ‘NORMAL pentru stimularea comportamentului unui motor termic și ‘BRAKE, care aplică o decelerare la 1.2 m/s2.

Autonomia este optimizată prin posibilitatea de a preseta temperatura bateriei și a habitaclului înainte de rulare și prin prezența unei pompe de căldură cu randament excelent.

Încărcarea rapidă cu o putere de 100kW crește autonomia cu 9 km pe minut și atinge procentul de 80% în 30 de minute. Pentru încărcarea bateriei la domiciliu, DS propune DS Smart Wallbox conectat, a cărei versiune trifazică permite o încărcare completă în numai 5 ore. Cu versiunea monofazică, bateria este încărcată de la 0 la 100% în 8 ore.

În versiunea 100% electrică, DS 3 CROSSBACK E-TENSE se distinge prin accentele de crom satinat și semnătura E-TENSE. Bara de protecție spate are un design specific. Modelul propune jante din aliaj 18” și o nouă nuanță de caroserie, Cristal Pearl.

În Romania, modelul DS 3 CROSSBACK E-TENSE va fi comercializat incepand cu al doilea trimestru al anului 2020.

