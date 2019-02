Alberta Casa, magazin de mobila din lemn masiv care cuprinde o gama vasta de modele de canapea extensibila 3 locuri, desfasoara in prezent o campanie de reduceri la diverse produse disponibile exclusiv pe site-ul furnizorului. Dintre aceste produse la pret special, majoritatea sunt canapele extensibile de care se poate bucura intreaga familie. Designul modern sau clasic, confortul desavarsit, eleganta fara egal si inalta calitate a materialelor de fabricatie reprezinta principalele atuuri pentru care sa achizitionezi o canapea extensibila cu 3 locuri de la Alberta Casa, la cel mai bun raport calitate-pret!

Descopera, in continuare, 3 dintre canapelele preferate de noi de pe site-ul acestui furnizor de top, pe care le-am testat personal si ti le recomandam si tie cu toata caldura pentru un habitat cu aer fresh, cozy si primitor.

Canapea extensibila 3 locuri Valencia … 25% REDUCERE

Liniile fine ale bratelor de care dispune aceasta canapea se imbina armonios cu sezutul matlasat, astfel incat modelul Valencia se va preta atat pentru un dormitor de dimensiuni reduse, cat si pentru camera de zi. In plus, pernele urmeaza natural spatarul canapelei pentru a oferi un confort sporit. Atentie! Produsul se livreaza in stare demontata, impreuna cu toate materialele necesare pentru asamblare si ghidul aferent. Pentru curatarea canapelei nu se folosesc substante chimice (solventi organici), ci doar detergenti speciali pentru tapiterie.

Canapea extensibila 3 locuri Studio … 22% REDUCERE

Ai in plan ca in primavara sa-ti redecorezi locuinta cu o canapea extensibila de 3 locuri care sa se transforme cu usurinta intr-un adevarat pat matrimonial, dar in acelasi timp sa nu implice niciun compromis in ceea ce priveste designul estetic si eleganta? In acest caz, modelul Studio, ideal pentru utilizarea intensa de zi cu zi, este ceea ce cauti. Avand o suprafata utila de dormit de 195 x 158 cm, acest model se deosebeste de alte canapele extensibile din clasa sa datorita plasei de arcuri care se afla pe intreaga suprafata a sezutului. Astfel, datorita reducerii aplicate, vei face nu numai o investitie profitabila, ci si deosebit de… confortabila.

Canapea extensibila 3 locuri Perla … 16% REDUCERE

Stil, lux si eleganta la superlativ, acestea sunt atributele principale ale canapelei Perla. Avand o inaltime a spatarului de 100 cm, brate inalte de 66 cm si sezut cu o inaltime de 44 cm, modelul Perla este foarte confortabil si in acelasi timp ofera un aer somptuos incaperii. Confortul este dat si de sezutul din arcuri de tip Bonell si spuma poliuretanica.

Orice ai alege de la Alberta Casa, garantia calitatii te va insoti… pana acasa!