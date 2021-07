„Din punct de vedere al PSD, partidul e reglementat de un statut care astăzi, în conformitate cu felul în care domnul Dragnea este într-o liberare condiţionată, nu poate fi membru PSD. Aşa spune statutul formaţiunii”, a precizat Ştefan Radu Oprea, la Digi 24.

„Cred că ar trebui întrebat, în primul rând, domnul Dragnea dacă şi-ar dori sau nu. Din ceea ce am văzut în spaţiul public, din ceea ce a apărut din partea celor apropiaţi de domnia sa, nu a reieşit o astfel de situaţie că ar dori să revină în PSD, într-un timp foarte scurt”, a adăugat purtătorul de cuvânt al PSD.

Ştefan Radu Oprea consideră că Liviu Dragnea se va ocupa de problemele de sănătate pe care le are.

„Ştiu, din ce am văzut, că are probleme mari de sănătate şi cred că dumnealui îşi va vedea de aceste probleme chiar foarte repede. Dacă va dori să discute, va fi opinia domniei sale şi va fi poziţia sa. Dacă nu va dori, cred că are acest drept de a putea alege acum, după ce s-a sfârşit această condamnare cu privire la ceea ce vrea să facă”, a mai spus Ştefan Radu Oprea.

Liviu Dragnea a ieşit din închisoare, după ce a ispăşit doi ani şi două luni din condamnarea de 3 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu primită în 2019.

