Mai-marii pușcăriilor comuniste nu și-au pus niciodată problema unor revolte care să ”aprindă” ca la un semn o întreagă închisoare. Regulamentele după care se ghida viața pușcăriașilor încarcerați până în 1989 nu prevedeau decât posibilitatea izbucnirii unor mici răscoale într-o singură celulă, adică doar nemulțumiri ale câtorva deținuți care puteau fi puși la punct fără probleme. În pușcăriile comuniste nu a fost niciodată o revoltă, dar în decembrie ’89, Penitenciarul Jilava a fost cucerit de pușcăriași în 8 minute, spune, într-un interviu pentru Libertatea, generalul (r) Ioan Chiș, fost director al Direcției Generale a Penitenciarelor.

Deținutul de astăzi are acces – de multe ori cu complicitatea gardienilor -, la telefoane mobile performante și la internet, ”ajutoare” moderne de nădejde de care infractorul se folosește pentru a conversa lejer cu familia, pentru a-și pregăti chiar și apărarea din patul din celulă și, poate chiar să transmită informații care să ”inflameze” spiritele și în alte închisori. Deținutul modern poate să pornească, pe rețelele de socializare, o revoltă. Exact ca aceea care a cuprins anul acesta mai multe închisori din România, în care pușcăriașii-protestatari s-au urcat până și pe acoperișurile închisorilor.

Dacă acum revolta în închisori nu mai este o excepție, înainte de 1989, pe timpul pușcăriilor comuniste, cuvântul ”revoltă” nici măcar nu era în dicționarul celor care țineau în frâu zeci de mii de pușcăriași. Existau doar anumite manifestări de bucurie care erau lăsate să se deruleze, controlat, pentru că se știa că nu se ajungea niciodată la dimensiunile unei răscoale care să cuprindă o întreagă închisoare.

Începutul tulbure al anilor ’90 a adus cu el și furia nestăpânită a unor deținuți care niciodată nu au avut posibilitatea să se revolte în vreun fel. Nici măcar verbal, pentru că pedepsele pe care le riscau erau, se spune, dintre cele mai dure. În acest context al schimbărilor de tot felul, la jumătatea anului 1990 a izbucnit la Penitenciarul Gherla o răscoală cum nu s-a mai văzut. După modelul sud-american, cu incendieri, luări de ostatici și chiar victime.

Cum se ajunge la revoltă? De ce se înfierbântă atât de tare deținuții încât ajung să protesteze atât de violent, să incendieze totul în calea lor și chiar să ucidă riscând astfel să mai petreacă cine știe cât timp după gratii? Au sau nu au dreptate pușcăriașii care se ridică împotriva sistemului? Generalul (r) Ioan Chiș are o explicație:

Una dintre marile probleme ale sistemului penitenciar actual este supraaglomerarea. Nu e nici ca pe timpul lui Ceaușescu, când dormeau 400 într-o încăpere, câte doi într-un pat, dar tot sunt, în unele închisori, aproape 100 de deținuți ticsiți într-o celulă. România pierde pe bandă rulantă procese la CEDO din cauza acestui aspect care pare că nu are rezolvare. Cunoscător al sistemului pentru care a lucrat trei decenii, generalul(r) Ioan Chiș spune că în acest moment, populația din pușcării s-ar putea înjumătăți.

Brățara electronică, o soluție inexistentă până de curând, nu se se aplică, din motive inexplicabile, chiar dacă legislația o prevede. Ar putea fi, în opinia generalului Chiș, o alternativă, la fel ca și grațierile, la supraaglomerarea din pușcării. Ar putea scuti statul de niște cheltuieli inutile cu deținuții care trebuie să mănânce în închisori și trebuie să fie păziți.

”Brățara electronică reprezintă un control al perimetrului în care deținutul are dreptul să se miște. La controlul judiciar, la arestul la domiciliu, la liberarea condiționată poate să i se dea un perimetru.”Ai voie să te miști în București”. Sau ”Nu ai voie se intri în București”. Are brățara aia pe perioada cât i se stabilește această măsură. Este foarte simplu. Brățara aceea are un cip conectat la o antenă care dă la dispecerat dacă a depășit sau a intrat într-o altă zonă. Numărul cutare a intrat în zona respectivă sau a ieșit din zona respectivă, iar poliția are dosarul lui. Cred că e o chestiune de finanțe. Cred că e o chestiune de bani și insuficientă preocupare”, mai spune Ioan Chiș.