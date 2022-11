Plângerea a fost publicată de „corespondentul militar” VGTRK Aleksandr Sladkov, fostul consilier al lui Viaceslav Volodin, Anastasia Kașevarova, și alte surse ruse care susțin războiul din Ucraina. Textul scrisorii, fără tăieturi, a fost publicat de canalul de Telegram Grey Zone, dar autenticitatea sa nu a fost confirmată în mod independent. Sladkov și Kașevarova nu au publicat date despre pierderi și numele comandanților menționate în scrisoare.

Potrivit Grey Zone, în scrisoare, pușcașii spun că au pierdut „aproximativ 300 de oameni, uciși, răniți și dispăruți, în timpul unui atac de neînțeles” asupra satului Pavlivka, de lângă Vuhledar, în regiunea Donețk.

Potrivit presupușilor autori ai scrisorii, comandanții lor, „generalul Muradov și compatriotul său Ahmedov”, au planificat ofensiva astfel încât primul „a câștigat bonusuri în fața șefului Marelui Stat Major” Valeri Gerasimov, iar al doilea a primit titlul de Erou al Rusiei. „Nu le pasă de nimic, doar să iasă în față. Ei le spun oamenilor că sunt carne”, se spune în scrisoare.

Soldații spun că planul de a cuceri așezarea a fost complet inutil, pentru că au fost blocate căile de evacuare a răniților și cele de transport de muniție, iar Pavlivka este așezată sub Vuhledar, de unde ucrainenii i-au bombardat pe ruși, cauzând pierderi uriașe de oameni și tehnică militară.

„Încă o dată, am fost aruncați într-o ofensivă de neînțeles de generalul Muradov și de compatriotul său Ahmedov. Drept urmare, noi și pușcașii marini din Kamceatka am înaintat spre Pavlivka. În urma ofensivei «minuțios» planificate de «marii generali», am pierdut aproximativ 300 de oameni în 4 zile, uciși, răniți și dispăruți. 50% tehnologie. Asta doar brigada noastră”, e o parte a scrisorii.

Generalul Rustam Muradov a fost numit comandant al Districtului Militar de Est pe 8 octombrie și trimis să comande direct trupele în Donețk.

Soldații îi cer lui Kojemiako să se adreseze comandantului suprem cu o solicitare de a trimite o comisie „independentă”, care nu este asociată cu Ministerul Apărării, se spune în scrisoare.

Oleg Kojemiako a reacționat la mesajele de pe rețelele de socializare și a cerut parchetului să verifice informațiile, dar nu a exclus că scrisoarea ar putea să fie fabricată de ucraineni.

„Am trimis acest apel la autoritățile competente și la parchetul militar, pentru a clarifica situația. Este posibil ca aceasta să fie o farsă din partea inamicului, serviciile speciale ucrainene”, a comentat Kojemiako pe canalul Telegram al guvernului Primorie.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat ajungerea la periferia de sud a orașului Pavlovka, pe 30 octombrie. Pe 5 și 6 noiembrie, departamentul a raportat despre„înfrângerea unităților Forțelor Armate ale Ucrainei” în zona acestui sat.

În același timp, au apărut rapoarte despre problemele ofensivei de pe Pavlovka scrise, în special, de către liderul militar al autoproclamatului Republici Populare Donețk, Alexander Hodakovski.

