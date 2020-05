De Cristian Otopeanu,

“Dacă ai o proprietate la mare, poți să mergi la mare. Dar plajele nu vor fi deschise. Nu ai terase, nu ai nimic. Dacă ai o proprietate la munte, poți merge”, a spus Nelu Tătaru, la Antena 3.

Am înțeles că este o răbdare ajunsă la limită, am înțeles că suntem totuși pe un trend descendent al acestei curbe și am înțeles că lumea a trecut printr-un moment care trebuie gestionat foarte bine

Nelu Tătaru, ministrul sănătăţii: