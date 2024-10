Grupul BRICS, un bloc care include țări ca Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Iran, Egipt, Etiopia și Emiratele Arabe Unite s-a întrunit la Kazan, pentru un summit de trei zile. Potrivit Moscovei, la conferință participă 36 de lideri mondiali.

Antonio Guterres s-a întâlnit cu Vladimir Putin pe 24 octombrie, iar în declarația de la Kazan, președintele Rusiei a cerut „reformarea ONU”, inclusiv a Consiliului de Securitate și un rol mai important pentru America Latină, Asia şi Africa în gestionarea afacerilor mondiale.

„Insistăm asupra sprijinului nostru pentru reforma ONU, inclusiv a Consiliului său de Securitate, pentru a-i spori democraţia, reprezentativitatea, eficacitatea şi, de asemenea, asupra extinderii prezenţei ţărilor în curs de dezvoltare în toate categoriile de apartenţă la Consiliul”, se arată în declarația finală a liderului de la Kremlin.

Putin humiliated the UN Secretary General who came to bow to a Russian dictator



Putin, in instructive fashion, demanded that the UN be “reformed” by flooding the UN Security Council with Russian proxy Third World countries – the dictatorial regimes of Asia, Africa and Latin… pic.twitter.com/zVfHDog28o