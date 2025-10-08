Planuri ambițioase pentru turismul vinicol

În prezent, sunt în curs de dezvoltare patru centre de turism vinicol în apropierea proprietăților lui Putin din Gelendzhik și în Crimeea ocupată. Aceste proiecte sunt finanțate de Bank Rossiya, cunoscută drept „banca prietenilor lui Putin”.

Experți italieni și francezi sunt implicați în dezvoltarea afacerii, deși vinurile produse nu ajung niciodată în Europa. În schimb, ele sunt servite la recepții diplomatice și în timpul vizitelor rare ale liderilor străini precum Kim Jong Un și Xi Jinping.

Pierderi uriașe, dar fără reduceri

Întreaga operațiune generează pierderi – peste 10 miliarde de ruble (120 milioane de dolari) de-a lungul existenței sale. Cu toate acestea, chiar și în fața unui deficit bugetar și a recesiunii, comandantul suprem nu face economii la ceea ce contează cel mai mult pentru el personal.

Mare parte din imperiul vinicol este înregistrat pe numele președintelui Bank Rossiya, Yuri Kovalchuk, care a achiziționat activele la o fracțiune din prețul lor real.

Inspirația italiană

Construcția palatului de la Marea Neagră și a podgoriilor înconjurătoare a început în 2005, dar inspirația a venit cu doi ani mai devreme, când Putin a vizitat Villa Certosa din Sardinia, proprietatea fostului prim-ministru italian Silvio Berlusconi.

Potrivit The Insider, Putin a fost atât de impresionat încât l-a angajat pe arhitectul lui Berlusconi, Lanfranco Cirillo, pentru a-i construi propriul palat – doar că mai mare. Unele caracteristici, precum amfiteatrul în stil clasic, lacul artificial și podgoriile, au fost pur și simplu copiate, în timp ce altele au fost adaptate gustului lui Putin – terenul de fotbal, de exemplu, a fost înlocuit cu un patinoar.

Vinuri pentru diplomație

Vinurile produse la Divnomorskoye și Krinitsa sunt prezente la aproape fiecare recepție diplomatică organizată de Rusia în ultimii ani.

Divnomorskoye a fost servit lui Emmanuel Macron în 2022, și de asemenea la vizitele lui Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan și Kim Jong Un în 2023. La summitul BRICS+ din Kazan în 2024, s-a servit vin Krinitsa, în timp ce la întâlnirea liderilor CSI de mai târziu în acel an, ambele crame au fost reprezentate.

Expertiză internațională

Șeful oenolog la Divnomorskoye este italianul Matteo Coletti, în timp ce producția la Krinitsa este supravegheată de francezul de origine rusă Alexander Mourousi. Consultanța este oferită de David Pernet, co-proprietar al Bordeaux Sovivins, care continuă să facă vizite regulate la Gelendzhik.

Cramele palatului sunt legate de o rețea de entități juridice cu funcții diferite. Apex Yug JSC deține podgoriile din Divnomorskoye, în timp ce Divnomorye JSC produce vin din acele struguri. Podgoriile din Krinitsa aparțin Lazurnaya Yagoda LLC, iar vinurile sub acea marcă sunt produse de Axis Investitsii JSC.

Toate aceste întreprinderi sunt gestionate de Moe Vino JSC („Vinul Meu”) – o companie de consultanță fără active proprii, operând sub un nume pe care se pare că Vladimir Putin l-a ales personal.

Pierderi masive

În ciuda investițiilor masive și a promovării la nivel de stat, ambele crame «de curte» rămân neprofitabile. De la înființarea lor, Lazurnaya Yagoda și Axis Investments au acumulat pierderi de 10 miliarde de ruble (120 milioane de dolari).

Această cifră depășește întregul buget anual al orașului Gelendzhik din apropiere – în 2024, orașul-stațiune de la Marea Neagră, cu 117.000 de locuitori, a cheltuit puțin sub 10 miliarde de ruble pentru cheltuielile municipale.

Activități financiare neobișnuite

În loc să se concentreze pe vânzarea de vin, companiile par să se angajeze în activități financiare neobișnuite.

Pe 10 ianuarie 2024, Divnomorye a plasat un depozit de 84,5 milioane de ruble (puțin peste 1 milion de dolari), l-a închis a doua zi și a colectat 32.300 de ruble dobândă (390 de dolari). Pe 11 ianuarie, a plasat un alt depozit de 80 milioane de ruble (1 milion de dolari), l-a închis pe 12 ianuarie și a câștigat 30.600 de ruble (370 de dolari).

Planuri de expansiune

În ciuda pierderilor, planurile de expansiune continuă. Un complex turistic este în construcție lângă Krinitsa, care va include un muzeu al vinului, o pivniță în stil grotă, un restaurant și mai multe săli de degustare.

Calitatea vinului

Deși vinurile lui Putin sunt servite unor oaspeți de prestigiu, calitatea lor nu pare să fie excepțională. Experții clasifică vinurile de la Krinitsa și Divnomorskoye în partea inferioară a segmentului premium de preț, alături de Chianti Classico sau Rioja Reserva.

Tehnic, acestea sunt vinuri făcute competent, dar sunt departe de a fi remarcabile. Se pare că motivația principală a clientului a fost să aibă podgorii pitorești pe coasta Mării Negre, mai degrabă decât să producă cel mai bun vin din clasa lor.

Proiectul Bely Mys

Un complex turistic și mai mare, centrat pe vin, este în construcție pe malul mării din Gelendzhik. Complexul Bely Mys va găzdui cel mai mare magazin de vinuri din țară, împreună cu un muzeu interactiv al vinului, săli de degustare, o școală pentru sommelieri și vinificatori, un centru expozițional și o promenadă la malul mării cu o plajă privată.

Proiectul implică mai multe companii cu legături cu Vladimir Putin, inclusiv Veles-Stroy, care s-a ocupat de reconstrucția palatului de la Cape Idokopas, și Politekhstroy-Svargo, al cărei director, Alexey Borodin, a fost anterior asistent al trimisului prezidențial în Districtul Federal Volga.

Achiziții controversate

Povestea cramei Massandra ilustrează amploarea pasiunii lui Putin pentru vinificație și metodele controversate de achiziție. La mai puțin de o lună după „referendumul” din martie 2014 privind independența Crimeei, bărbați înarmați în cagule fără însemne au blocat operațiunile la crama din Livadia.

În 2020, întregul complex de pivnițe Massandra, nouă crame, 11.000 de hectare de teren de-a lungul coastei Mării Negre (inclusiv 4.000 de hectare de podgorii) și o colecție de un milion de sticle de vin au fost vândute companiei lui Kovalchuk, Yuzhny Proyekt, pentru doar 5,3 miliarde de ruble (în jur de 75 milioane de dolari).

Mii de hectare de teren de-a lungul coastei Crimeei valorau cu ordine de mărime mai mult decât suma plătită de Kovalchuk pentru ele.

În prezent, structurile lui Kovalchuk dețin cramele din Crimeea Novy Svet, Inkerman, Casa de Vin și Brandy Bakhchisaray, Agrofirma „Zavetnoe” și Burlyuk. În total, ele controlează peste 7.000 de hectare de podgorii – peste o treime din toate podgoriile din Crimeea.

