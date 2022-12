Anularea conferinței anuale de presă a președintelui rus Vladimir Putin a fost o decizie de ultim moment, luată din cauza temerilor tot mai mari că evenimentul televizat va fi dominat de războiul din Ucraina, au declarat șase oficiali guvernamentali de la Kremlin pentru publicația independentă rusă The Moscow Times.

În plus, la Kremlin au existat temeri că forțele ucrainene ar putea organiza un atac major, pe front, în perioada premergătoare evenimentului. „Nimeni nu ar putea garanta 100% că un astfel de atac nu va avea loc”, a declarat un oficial pentru The Moscow Times, sub acoperirea anonimatului.

„Președintele era conștient de acest lucru și a fost un argument puternic împotriva organizării conferinței de presă”, a adăugat oficialul.

De data aceasta, situația nu a fost una favorabilă Moscovei. Rusia a suferit o serie de înfrângeri militare în ultimele luni, care au inclus retragerea sa din Herson, singura capitală regională ucraineană capturată în invazia de 10 luni.

Decizia de a anula conferința de presă este un semn rar al modului în care evenimentele de pe câmpul de luptă influențează în mod direct procesul de decizie politică de la Moscova, scrie The Moscow Times.

Conferința nu este singurul eveniment important pe care Kremlinul l-a suspendat în timpul luptelor din Ucraina. Anul acesta, Putin nu a ținut tradiționalul său spectacol televizat cu apeluri telefonice – ultimul eveniment de acest fel a avut loc în iunie 2021.

Iar Kremlinul nu a stabilit încă o dată pentru discursul anual privind starea națiunii adresat parlamentarilor, în ciuda faptului că purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a promis în septembrie că evenimentul va avea loc anul acesta.

Pregătirile pentru conferința de presă maraton a lui Putin, care implică atât jurnaliști ruși, cât și străini și care poate dura până la patru ore, erau foarte avansate în momentul în care Putin a ales să anuleze evenimentul, potrivit surselor de la Kremlin și din guvern.

Consilierii însărcinați cu scrierea discursurilor începuseră deja să lucreze la principalele subiecte pe care președintele urma să se concentreze.

„S-a discutat despre situația de pe front și despre modul în care aceasta nu evolua în cel mai favorabil mod”, a declarat un oficial de la Kremlin, care a spus că, inițial, Putin a decis să meargă mai departe.

În noiembrie au început însă să apară îndoieli în rândul înalților oficiali.

De vină au fost în special eșecurile militare din Ucraina, care au început să îi îngrijoreze pe planificatorii evenimentului: retragerea forțelor armate rusești din Hersonul ocupat, explozia de pe podul din Crimeea, problemele asociate cu campania de mobilizare și atacurile ucrainene de pe teritoriul rusesc.

Picătura care a umplut paharul pentru președinte a fost faptul că serviciile de securitate nu au putut să îi garanteze că un atac major al Kievului nu va avea loc, în perioada premergătoare conferinței de presă, potrivit unui oficial de la Kremlin.

Temeri similare există la Kremlin și în legătură cu discursul lui Putin despre starea națiunii, potrivit oficialilor ruși care au vorbit cu The Moscow Times. Agenția de știri controlată de stat TASS a raportat miercuri că discursul, care este ținut în fața ambelor camere ale parlamentului, ar fi amânat pentru 2023.

Una dintre celelalte preocupări majore ale Kremlinului este că asocierea prea strânsă a lui Putin cu războiul va avea un impact negativ asupra popularității sale.

O serie de sondaje citate de presa independentă rusă au sugerat deja că publicul din Rusia a început să afișeze o oboseală cu privire la război.

Un sondaj comandat de Kremlin și citat luna trecută de publicația independentă Meduza a arătat că 55% dintre ruși sunt în favoarea negocierilor de pace cu Ucraina, scrie The Moscow Times.

În același timp, jurnaliștii independenți Farida Rustamova și Maxim Tovkilo au relatat săptămâna trecută că un alt sondaj a sugerat că 60% dintre ruși cred că Putin a greșit când a început conflictul.

„Observați cum șeful tace de mai bine de o lună în legătură cu predarea Hersonului”, a declarat un alt oficial de la Kremlin pentru Moscow Times. „Orice declarație despre retragere îi diminuează instantaneu popularitatea”, a spus acesta.

În mod tradițional, la evenimentul foarte bine pregătit, Putin dedică mult timp pentru a răspunde la întrebări legate de probleme sociale – cum ar fi locuințele și asistența medicală. Dar oficialii cred că ar fi fost extrem de dificil să impună o astfel de agendă de data aceasta.

„Majoritatea întrebărilor ar fi fost de genul: «Fratele meu a fost mobilizat și i s-a dat o cască din 1942 și a trebuit să-i cumpărăm încălțăminte din banii noștri. Vladimir Vladimirovici, rezolvă problema!» Iar alte întrebări ar fi fost și mai nepotrivite”, a declarat oficialul de la Kremlin.

În ultima vreme, Putin a luat parte la o serie neobișnuit de mare de evenimente publice: de la inaugurarea unei ferme de curcani, la sărbătorirea zilelor de naștere ale agenției de energie nucleară Rosatom și ale conglomeratului de apărare Rostec.

Anularea conferinței de presă și amânarea discursului despre starea națiunii au fost totuși mișcări înțelepte din punct de vedere tactic, potrivit analistului politic Abbas Galliamov, un fost redactor de discursuri pentru Putin.

Dar acest lucru generează probleme pe termen lung pentru conducerea rusă, care nu poate ignora public subiectul războiului la nesfârșit, a declarat el pentru The Moscow Times.

„Această decizie atestă impasul strategic în care se află Kremlinul”, a spus Galliamov.

