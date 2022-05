„Nu am luat legătura cu soțul meu și nu am primit informații despre el în ultimul timp”, a spus Anna Ivleva, soția lui Anton, un pușcaș marin care a fost grav rănit în Azovstal. „Ultima dată când am vorbit a fost pe 13 aprilie. Și atunci frații lui de arme îmi trimiteau mesaje că era încă în viață”.

Ivleva a spus că oficialii guvernului ucrainean au luat legătura, dar a adăugat că „nu există informații” despre locul în care sunt ținuți luptătorii de la Azovstal și în ce condiții. Ea își păstrează speranța că soțul ei este în viață, chiar dacă este în captivitate.

„Noi toți – familiile, soțiile și mamele pușcașii marini – ne apropiem unul de celălalt, suntem mereu în legătură 24/7”, a spus ea. „Întotdeauna schimbăm orice știre disponibilă, suntem ca o familie”.

Orașul-port ucrainean Mariupol a căzut sub controlul complet al Rusiei la începutul acestei luni odată cu capitularea Azovstal, ultimul bastion din oraș al apărării ucrainene. Nu este clar câte trupe ucrainene se află acum în custodia Rusiei, dar armata rusă a susținut că peste 2.000 de militari ucraineni s-au predat acolo. Propaganda de stat rusă i-a demonizat pe apărătorii Azovstal drept „naziști”, stârnind îngrijorări serioase cu privire la modul în care ar putea fi tratați în captivitate.

O femeie pe nume Yana a ajutat la organizarea de evenimente la Kiev în sprijinul luptătorilor Azovstal. Iubitul ei este un pușcaș marin care a fost în Azovstal. Ea a vorbit sub condiția anonimatului, invocând preocupări de securitate.

„Nu am auzit de el sau nimic despre el”, a spus ea. „Ultima dată când am luat legătura a fost pe 11 mai”.

Ea a spus că guvernul ucrainean nu a furnizat nicio informație despre unde ar putea fi iubitul ei. ​

„Mama iubitului meu a fost contactată de CICR (Comitetul Internațional al Crucii Roșii), nu îmi amintesc când exact”, a spus ea. „I-au spus doar că el este în viață, atât” ​

CICR a fost implicat în înregistrarea combatanților care părăsesc fabrica din Azovstal din 17 mai, parțial pentru a ajuta prizonierii de război să păstreze legătura cu familiile lor. Organizația lucrează în Ucraina din 2014, când a început războiul din regiunea Donbas.

O altă soție a unui luptător de la Azovstal, Tetiana, a spus că soțul ei a reușit să o sune de la un număr necunoscut după capitulare și a spus că unii dintre camarazii săi erau reținuți într-un oraș din regiunea Donețk, controlată de separatiști.

„Vocea lui era calmă și încrezătoare”, a spus ea. „Condițiile în care erau ținuți sunt în regulă, a spus el, și ar putea fi posibil în viitor să li se permită să primească niște pachete”.

Tetiana a povestit că a vorbit cu soțul ei aproximativ 10 minute și că el i-a spus că va încerca să sune din nou. „Atât, nu au mai fost apeluri sau știri”, a declarat ea.

