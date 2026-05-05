Cu o strategie bine pusă la punct și un robot de o complexitate impresionantă, Quantum Robotics a condus alianța câștigătoare din divizia Ross, câștigând titlul de „Winning Alliance Captain”. Succesul lor a fost completat de obținerea prestigiosului Think Award – Locul 1, un premiu care recunoaște inovația tehnică și documentația de inginerie la nivel global.

„Am demonstrat că pasiunea și determinarea pot transforma visurile în realitate. Acest rezultat este o victorie pentru întreaga echipă și pentru România”, a declarat echipa Quantum Robotics.

Echipa Quantum Robotics a urcat pe podium la Campionatul Mondial de Robotică 2026 din Houston, Texas (SUA). Sursa foto: Quantum Robotics.

Performanțe remarcabile pentru Quantum Robotics

Pe lângă poziția de pe podium, Quantum Robotics a stabilit mai multe recorduri mondiale în cadrul competiției FTC, atât individual, cât și în alianță. De asemenea, echipa a obținut locul 1 în clasamentul OPR (Offensive Power Ranking), consolidându-și statutul de lideri globali în robotică.

Lista completă a rezultatelor:

Locul 3 mondial în finala FIRST World Championship

Locul 1 OPR în clasamentul general

Titlul de „Winning Alliance Captain” în divizia Ross

Think Award – Locul 1 mondial

Proiectul cu care echipa Quantum Robotics a urcat pe podium la Campionatul Mondial de Robotică 2026 din Houston, Texas. Sursa foto: Quantum Robotics.

O echipă unită, un succes național

Quantum Robotics, formată din 15 membri, a fost sprijinită de opt voluntari și cinci mentori dedicați. Împreună, aceștia au investit sute de ore în proiectarea, construirea și testarea robotului care i-a dus pe podiumul mondial.

„Acest trofeu este o dovadă a talentului și muncii grele depuse de tinerii noștri. Suntem mândri să reprezentăm România la un nivel atât de înalt”, au transmis reprezentanții echipei.

Rezultatele Quantum Robotics demonstrează potențialul uriaș al României în domeniul tehnologic și al inovației. Performanțele lor inspiră o nouă generație de tineri să viseze măreț și să creadă în puterea educației și a muncii asidue.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE