Va pretinde că este vocea unui „partid patriotic”

În acest context, Baker cere autorităților din SUA să transmită un mesaj „clar și critic” și să i se ceară să ia măsuri verificabile pentru reformarea partidului său.

„Simion va pretinde că este vocea unui «partid patriotic» european și va susține că legislația adoptată de Parlamentul român și confirmată de Curtea Constituțională a țării îi încalcă în mod nedrept dreptul la libertatea de exprimare. S-ar putea să susțină chiar și lupta împotriva antisemitismului, conștient fiind că aceasta este o prioritate pentru președintele Trump”, arată Baker.

Totodată, acesta precizează: „Dar nimeni nu ar trebui să se lase înșelat. Membrii partidului AUR din Parlament s-au opus tuturor legislațiilor care promovează educația despre Holocaust și pedepsesc infracțiunile antisemite și alte crime motivate de ură. L-au atacat și intimidat fizic chiar și pe deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, în sălile Parlamentului, în timp ce i-au adresat insulte antisemite, strigând «jidan», «trădător» și «la gazare». Ei promovează moștenirea criminalului în masă al evreilor din timpul Holocaustului”.

România a făcut pași importanți

Autorul reamintește că România a făcut pași semnificativi după 2004, în urma Raportului Comisiei Internaționale conduse de Elie Wiesel (evaluare: 280.000-380.000 de evrei uciși cu implicarea autorităților române și a mișcărilor legionare).

În 2016, sub președinția României la IHRA, a fost adoptată Definiția de lucru a antisemitismului; în 2024, România a găzduit o conferință internațională privind educația și denaturarea Holocaustului.

Baker arată că AUR dorește să inverseze aceste evoluții pozitive: „A declarat Holocaustul din România drept o „problemă minoră” și s-a opus includerii educației despre Holocaust în programa școlară. Menține relații strânse cu rețele de extremă dreapta inspirate de mișcarea Garda de Fier din epoca fascistă”.

Rabinul menționează că acesta ar urma să caute întrevederi cu membri ai Congresului și reprezentanți ai administrației Trump, prezentând AUR drept „partid patriotic” și invocând libertatea de exprimare.

