„În prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata vecinătate a frontierei cu România”, a scris Miruță pe Facebook.

El a adăugat că sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail.

„În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza preventiv zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. La ora 10.17, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 11.00”, a completat ministrul Apărării.

Miruţă a mai explicat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar cele două avioane F-16 s-au întors la bază, în siguranţă.

Amintim că Ministerul Apărării a anunțat de dimineață un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, iar două aeronave au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti pentru a monitoriza situația. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea.

