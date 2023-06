Rămăşiţele au fost „colectate cu atenţie din epavă, la locul accidentului”, dar oficialii americani nu au precizat natura și amploarea „presupuselor rămășițe”, recuperate din Atlantic.

Acestea, precum și bucățile recuperate ale submersibilului Titan au fost aduse la ţărm, miercuri, în St. Johns, Newfoundland, în estul Canadei, la circa 650 km nord de locul accidentului, conform Gărzii de Coastă.

Printre fragmentele găsite miercuri se numără cadrul de aterizare al submersibilului și un capac din spate.

US Coast guard claims to have recovered „Human Remains” from Titan Submarine…



US Coast Guard ALSO says the debris is consistent with a “catastrophic implosion.”



How is this possible?



Wouldnt their bodies be completely liquified from the „catastrophic implosion”? pic.twitter.com/aQx6EMExuB