Efectul privării de somn

În decembrie 1963, Randy Gardner a decis să intre în Cartea Recordurilor Guinness pentru cea mai lungă perioadă de privare de somn, alături de prietenii săi Bruce McAllister și Joe Marciano jr.

Inițial, ideea lor era să cerceteze efectul privării de somn asupra abilităților paranormale, dar în cele din urmă au optat pentru un experiment științific, concentrându-se pe impactul acesteia asupra performanțelor cognitive și fizice.

În acea perioadă, recordul mondial era deținut de Tom Rounds, un DJ radio din Honolulu, Hawaii, care rezistase treaz timp de 260 de ore.

Randy era convins că poate depăși această performanță și, astfel, a pornit în această provocare extremă. Bruce McAllister și Joe Marciano jr, colegii de clasă ai lui Gardner de la Liceul Point Loma, au ținut jurnalul experimentului.

Dr. Dement monitorizează tentativa de record mondial

Experimentul lor a atras atenția cercetătorilor, inclusiv a celebrului specialist în somn, dr. William C. Dement de la Universitatea Stanford, care a venit să monitorizeze îndeaproape tentativa. În plus, sănătatea lui Randy a fost supravegheată de locotenent-comandorul John J. Ross.

Părinții lui Randy erau extrem de îngrijorați de posibilul impact al lipsei de somn asupra sănătății fiului lor, a mărturisit dr. Dement, pentru BBC.

La acea vreme, nu se știa încă dacă lipsa prelungită de somn putea fi fatală. Experții, inclusiv dr. Dement, au observat o serie de efecte secundare severe pe măsură ce experimentul avansa: greață, iritabilitate, pierderi de memorie pe termen scurt, paranoia și chiar halucinații.

După 11 zile și 264 de ore fără somn, pe 8 ianuarie 1964, Randy a doborât recordul mondial, devenind astfel persoana care a rămas trează cel mai mult timp în istorie.

În ultimele ore ale experimentului, Gardner a recunoscut că devenise irascibil și exasperat de întrebările repetate ale jurnaliștilor.

Stare „normală”

După încheierea testului, a fost dus la un spital naval pentru a i se monitoriza activitatea cerebrală. Spre surprinderea medicilor, toate analizele sale au indicat o stare de sănătate fizică normală.

În mod surprinzător, creierul lui Randy păstrase o activitate neobișnuită în timpul experimentului. Potrivit dr. Dement, părți diferite ale creierului său intrau în starea de „somn” în momente diferite, permițându-i să-și continue activitățile.

Recuperarea lui Gardner a fost observată de cercetătorii în domeniul somnului, care au observat modificări ale structurii somnului. Gardner a dormit timp de 14 ore și 46 de minute, s-a trezit natural în jurul orei 20.40 și a rămas treaz până în jurul orei 19.30 a doua zi, când a dormit încă zece ore și jumătate.

Gardner părea să-și fi revenit complet după pierderea somnului, înregistrările ulterioare ale somnului efectuate la una, șase și zece săptămâni după aceea nearătând diferențe semnificative.

15 minute de somn pe noapte

Însă ceea ce părea un succes remarcabil avea să-l coste scump pe Gardner. Începând cu 1997, el a început să sufere de insomnie severă, dormind doar câte 15 minute pe noapte și trezindu-se epuizat.

Eram un dezastru total. Mă enervam din orice. Era ca o continuare a ceea ce am făcut acum 50 de ani – Randy Gardner

El a descris această suferință drept o formă de „karmă” pentru experimentul său din tinerețe.

Nu se mai acceptă acest record

Experiența dureroasă a lui Randy a contribuit la decizia Guinness World Records de a nu mai accepta tentative de doborâre a recordului pentru privarea de somn, citând motive de siguranță.

Ultimul record oficial a fost stabilit la 18 zile și 21 de ore de Robert McDonald, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor grave asociate lipsei prelungite de somn, cum ar fi problemele cognitive, afecțiunile cardiace și hipertensiunea.



