Denumit “«No Forgiveness for People Like You», Executions and Enforced Disappearances in Afghanistan under the Taliban” (”«Fără iertare pentru oameni ca voi», execuții și dispariții forțate în Afganistan sub regimul taliban” – n.r.), raportul de 25 de pagini documentează uciderea sau dispariția a 47 de foști membri ai Forțelor Naționale de Securitate Afgane (ANSF). Este vorba despre membri ai personalului militar, ai serviciilor de informații și polițiști care s-au predat forțelor talibane sau au fost reținuți de către acestea în intervalul 15 august – 31 octombrie 2021.

Reprezentanții HRW precizează că au obținut informații credibile despre peste 100 de crime numai din provinciile Ghazni, Helmand, Kandahar și Kunduz. Organizația non-guvernamentală a intervievat martori, rude și prieteni ai victimelor, foști oficiali guvernamentali, jurnalişti, angajați din domeniul sănătăţii și membri ai grupării talibane. În total, 40 de persoane în cele patru provincii și alte 27 cu care au discutat prin telefon.

Talibanii au anunțat o „amnistie generală” pentru membrii forțelor guvernamentale afgane atât înainte, cât și după ce au preluat din nou puterea în Afganistan.

Amnistia promisă de conducerea talibană nu i-a oprit pe comandanţii locali de la execuţii sumare sau dispariţia membrilor fostelor forţe de securitate afgane. Patricia Gossman, director asociat pentru Asia al HRW:

Organizația mai notează că talibanii au obținut date din dosarele de angajare ale foștilor angajați ai forțelor guvernamentale, informații pe care le folosesc pentru a-i identifica și pentru a organiza arestări și execuții.

HWR dă exemplul lui Baz Muhammad, fost angajat al Direcției Naționale de Securitate (NDS), fosta agenție de informații de stat, care a fost arestat, iar familia i-a găsit ulterior cadavrul.

În replică, reprezentanții talibanilor au anunțat că au exclus din rândurile lor 755 de membri care au comis astfel de acte și a fost înființată o comisie care să-i investigheze pe cei acuzaţi de omor, tortură şi detenţie ilegală.

Potrivit HWR, Comisia nu a anunțat nicio investigație asupra vreunui crime raportate, dar a raportat arestarea unor talibani acuzați furt și concedierea altora pentru corupție.

