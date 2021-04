Publicația americană mai scrie că atacul de cord a fost provocat de o supradoză de droguri.

DMX avea 50 de ani și se afla în spital de duminică, în stare foarte gravă, conectat la aparate.

DMX și-a făcut un nume în hip-hop la sfârșitul anilor ’90, cu hituri precum „Get at Me Dog” și „Party Up (Up in Here)” – piesă de pe cel mai bine vândut album al său, „… And Then There Was X”, din 1999.

Cu 5 milioane de exemplare vândute, albumul a câștigat cinci discuri de platină și a fost nominalizat la cel mai bun album rap la premiile Grammy din 2001. Primele sale cinci albume au debutat pe locul 1 în topurile Billboard.

Muzicianul a vândut de-a lungul carierei peste 23 de milioane de albume.

A vorbit public despre dependența de droguri

Cel mai de succes single al său a fost „X Gon ‘Give It to Ya”, de pe coloana sonoră a filmului de acțiune „Cradle 2 the Grave” din 2003, în care a jucat alături de Jet Li, o legendă a filmelor cu arte marțiale. Piesa a cunoscut o relansare în 2016 după ce a fost difuzată în filmul „Deadpool”, bazat pe personajele Marvel Comics.

DMX a jucat în trei filme de acțiune la începutul anilor 2000, în regia cineastului polonez Andrzej Bartkowiak, precum și într-un reality show din 2006 numit „DMX: Soul of a Man”, difuzat pe BET.

Rapperul a vorbit public despre lupta sa cu dependența de droguri, care a început pe când era adolescent.

De-a lungul timpului, a avut și o serie de probleme cu legea din cauza deținerii de droguri, fiind în mai multe rânduri la închisoare.

