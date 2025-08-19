„O problemă independentă de voința noastră, survenită la rețeaua de alimentare cu energie electrică în zona Gilău, afectează la această oră și activitatea reprezentanței RAR Cluj. Ne aflăm în imposibilitatea de a efectua prestații tehnice de orice natură”, a transmis RAR Cluj.

Potrivit sursei, furnizorul de energie electrică ne-a dat asigurări că defecțiunea va fi remediată în jurul prânzului.

„Ne prezentăm scuzele pentru situația neplăcută și vă asigurăm că vom onora toate programările după ce problema va fi rezolvată”, se mai arată în mesaj

Ulterior, RAR Cluj a anunțat că activitatea a fost reluată, iar programul reprezentanței va fi prelungit „pentru a onora toate programările de astăzi”.

