Obiectivul principal al acestui acord-cadru este „achiziționarea de consumabile pentru tehnica de calcul și livrarea acestora în reprezentanțele Registrului Auto Român-RA, achiziție care se realizează din fonduri proprii”.

Licitația este deschisă, iar criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț»”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie 2025, ora 15.00. Contractul va fi încheiat pentru o perioadă de 36 de luni.

Achiziția se va realiza din fondurile proprii ale RAR.

Cu ce se ocupă Registrul Auto Român

RAR este organismul tehnic desemnat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranței rutiere, protecției mediului și asigurării calității.

