„Fac o dezvăluire în exclusivitate la voi, o chestiune despre care nu am vorbit niciodată. În momentul în care Maricel Păcurariu a fost condamnat, a dorit să stea de vorbă cu un singur om. Realitatea TV avea atunci 720 de oameni, avea și alți acționari. A vorbit cu Cozmin (n.red. – Cozmin Gușă, coacționar majoritar la Realitatea TV până în 2019) după care a zis că vrea să stea cu un singur jurnalist de vorbă și m-a chemat. Erau toate televiziunile afară, erau mașinile de Jandarmerie, Poliția. Și m-am dus, era toată familia adunată. M-a chemat, eram vedeta postului și mi-a zis așa: «Rareș, am o rugăminte. Condamnarea mea este de 4 ani. Îți spun ceva. Vreau să te rog un singur lucru. Să nu lași steagul, continui aceeași politică». Eram într-un război deschis cu Victor Ponta, cu Liviu Dragnea, cu PSD, la acea vreme. «Te rog, mă bazez pe tine că nu vei ceda, orice s-ar întâmpla, și la orice amenințare vei răspunde cu capul sus». Omul mergea la pușcărie, fiți foarte atenți”, a spus Rareș Bogdan la Realitatea Plus, iar vocea a început să i se gâtuie și să tremure.

Apoi a continuat aproape plângând: „Și mi-a mai zis o chestie: «Dacă ai nevoie, pentru că nu veți avea suficienți bani să vă plătiți salariile, vii tu personal sau vorbești cu Dana», soția lui, «vii personal la mine, îmi spui și eu te asigur că din banii proprii pe care familia mea îi are voi plăti salariile jurnaliștilor»”.

„Eu l-am vizitat de mai multe ori, dar de trei ori în patru ani am apelat la el. Fiind o dată la Poarta Albă, de două ori în alte penitenciare pentru că postul se autosusținea, dar de trei ori am avut nevoie de el, de familia voastră, pentru a ne subvenționa salariile. Și a făcut-o. De acolo, din pușcărie. Chestia asta nu am să o uit niciodată”, a mai spus Rareș Bogdan, în seara în care emisia Realitatea Plus a fost întreruptă 10 minute printr-o decizie a CNA, validată de Curtea Supremă.

Omul de afaceri Maricel Păcuraru a fost condamnat definitiv în noiembrie 2014 la 4 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani în dosarul Poşta Română, instrumentat de DNA. Acela a fost doar unul dintre dosarele cu care Maricel Păcuraru a avut probleme în justiție.

Din cauza datoriilor financiare și fiind în insolvență din 2011, Realitatea TV, deținută de Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru, a intrat în faliment în noiembrie 2019, dar s-a transformat imediat în Realitatea Plus.

Rareș Bogdan a realizat emisiunea Jocuri de Putere la Realitatea TV în perioada februarie 2012 – februarie 2019, după care a intrat în PNL, la propunerea fostului președinte liberal Ludovic Orban. Rareș Bogdan a deținut funcția de prim-vicepreședinte PNL până în noiembrie 2024, când și-a dat demisia după ce președintele PNL, Nicolae Ciucă, a ieșit abia pe locul 5 în primul tur la alegerile prezidențiale. Acum, este membru PNL și europarlamentar PNL.

