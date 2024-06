Rareş Bogdan a fost întrebat, duminică, la Digi 24, despre consultările pe care Marcel Ciolacu le face cu partidele pentru a stabili calendarul alegerilor prezidenţiale.

„Cred că puţin domnul premier s-a grăbit. Eu ştiu că consultările sunt realizate de către preşedinte. Putea să vorbească de dialoguri de seară putea să vorbească… N-am văzut aceste dialoguri de seară sau dialoguri de dimineaţă din partea premierului atunci când noi am hotărât comasarea alegerilor.(…) Sunt nişte discuţii, dialoguri de dimineaţă între premier şi reprezentanţii partidelor. Noi rămânem consecvenţi, considerăm ca alegerile trebuie să fie la termen tocmai pentru ca dezbaterea prezidenţială să fie una puternică şi candidaţii la prezidenţiale să îşi poată prezenta proiectele”, a explicat Rareş Bogdan.

El a reamintit de ce înţelegerea iniţială dintre PNL şi PSD privind alegerile prezidenţiale în luna septmbrie nu mai este valabilă.

„Era vorba ca lista comună să obţină 50% plus 1, noi n-am obţinut 50% plus 1, am obţinut doar 48% şi de asemenea proiectul, începând cu data de 10 iunie, să fie unul preşedinte-premier în tandem, cele două partide, nehotărând care dintre ele dă preşedintele care candidatul la prim-ministru, respectiv liste comune la parlamentare. La Sâmbăta de Sus şi la Poiana Braşov, cele două partide, PSD şi PNL, au luat decizia să meargă cu candidaţi proprii şi singuri în alegeri. Deci practic înţelegerea de pe data de 3 martie a devenit caducă”, a explicat liderul PNL.

„Cred că ar trebui să încetăm cu această dezbatere absolut falsă”

Rareş Bogdan a mai declarat şi de ce liberalii nu merg la întâlnirea cu premierul Ciolacu.

„De asta noi nici nu participăm la aceste consultări, pentru că noi discutăm în coaliţie cu social-democraţii, iar noi ne-am trimis reprezentantul, care este reprezentantul Ministerului Administraţiei şi internelor, şi în acelaşi timp este colegul nostru Cătălin Predoiu în care avem de plină încredere că va veni cu argumente. Deci, eu cred că ar trebui să încetăm cu această dezbatere absolut falsă şi strict-politicianistă şi să ne ocupăm de problemele reale pe care România le are”, a transmis Rareş Bogdan.

Întrebat ce ar putea convinge PNL să accepte data alegerilor prezidenţiale în septembrie, Rareş Bogdan a răspuns: „Doar dacă ne pierdem minţile în noaptea asta şi nu avem nicio premisă că ni le-am pierde”.

Consultările încep luni, la ora 10.00

Guvernul a anunţat programul consultărilor cu partidele politice ale premierului Marcel Ciolacu, luni la Palatul Victoria pentru a finaliza calendarul electoral al alegerilor prezidenţiale şi parlamentare.

Primii cu care se va vedea şeful Executivului sunt cei de la USR, de la ora 10.00, urmaţi de AUR la ora 11.00, apoi UDMR la ora 14.00.

De la 15.00, prim-ministrul va avea discuţii cu reprezentanţii partidului Dianei Şoşoacă, S.O.S. România, de la 16.00 cu grupul minorităţilor naţionale şi de la 17.00 cu PUSL.

Consultările vor continua şi marţi, 2 iulie, cu reprezentanţii altor formaţiuni politice, mai spune comunicatul de presă al Executivului.

