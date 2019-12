De Florinela Iosip,

Diferența atât de mare între cele două zone este cauzată, în primul rând, de lipsa de maternități dotate cu aparatura medicală necesară, explică organizația.

Tulcea, o zonă geografică vulnerabilizată

În plus, particularitățile geografice ale județului fac ca accesul la servicii medicale să fie îngreunat. Iarna, singurele căi de acces pentru locuitorii Deltei, canalele, sunt blocate..

Factorii de risc ai județului Tulcea pot determina apariția unor evenimente de sănătate publică neașteptate, care necesită aplicarea de măsuri cu efort susținut financiar și uman specializat. Accesul îngreunat la asistență medicală reprezintă una dintre cauzele mortalității infantile ridicate. Salvați Copiii:

Așa se face că, în județul Tulcea, rata mortalității infantile a fost, în 2018, de cinci ori mai mare decât cea raportată în Capitală, unde se află majoritatea maternităților dotate corespunzător: 15,5 la mia de copii născuți vii, față de 3,6.

România, o țară polarizată în privința șansei de supraviețuire

Aceeași organizație punctează că astfel de clivaje, care fac diferența între viața și decesul bebelușilor, se regăsesc la nivelul întregii țări.

Clivajul mare arată insuficiența politicilor publice, care concentrează maternitățile dotate cu aparatură medicală în zone geografice favorizate, lăsând descoperite zone mai vulnerabile. Salvați Copiii:

Cifrele INS pentru 2018 arată o radiografie a României definită de extremități, în ceea ce privește șansa nou-născuților la supraviețuire.

Cele mai mari rate ale mortalității infantile (la mia de copii născuți vii) s-au înregistrat în județele:

Tulcea 15.5‰ Botoșani 12.9‰ Sălaj 11.5‰ Călărași 11.2‰ Caraș-Severin 10‰

La polul opus, cele mai mici rate ale mortalității infantile s-au înregistrat în județele :

Dâmbovița 2.9‰ București 3.6‰ Ilfov 4.1‰ Giurgiu, Arad, Timiș 4.5‰

În plus, s-a menținut clivajul dintre urban și rural. Astfel, rata medie a mortalității în rândul copiilor sub un an este de 5,3% în urban, pe când în mediul rural media este de 7,9%.

România rămâne o țară a clivajelor uriașe, dar în cazul de față unitatea de măsură este viața copiilor născuți prematur sau cu anumite patologii care, pentru a fi îngrijite, e nevoie de aparatură medicală vitală.

Gabriela Alexandrescu, președinte Salvați Copiii România:

