Pîrvulescu a fost chemat la PJS1 să dea o declaraţie în dosarul în care este vizat sociologul Alfred Bulai, acuzat de săvârşirea folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual şi agresiune sexuală.

„Nu ştiam că una dintre studentele noastre a fost înfometată în timpul practicii şi că a avut nevoie de asistenţă medicală şi alte chestiuni de genul acesta pe care domnul procuror mi le-a descris în momentul în care am avut discuţia. Sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le cunoşteam despre modul în care se desfăşura practica. Nici eu, nici domnul rector nu am avut cunoştinţă”, a declarat Cristian Pîrvulescu la ieșirea de la PJS1, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă a mai aflat despre astfel de „experimente”, Cristian Pîrvulescu a spus: „Asta este ceea ce m-a şocat la sfârşitul întâlnirii, discuţiei. Mie greu să vă spun acum. Am aflat multe lucruri, dar încetul cu încetul poate o să aveţi şi dumneavoastră acces la documente, când vor fi publice. O să aflaţi mai multe”.

El a adăugat că ancheta procurorilor se concentrează pe ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani la SNSPA.

„Domnul Bulai urmăreşte cu atenţie declaraţiile şi apoi va face o acţiune în justiţie”

Recomandări Imobiliare.ro: Chiria medie a ajuns la 550 de euro pentru un apartament de două camere. Studenții scumpesc piața cu 20%

Anterior, înainte să intre la audieri, Pîrvulescu a spus că „nu a existat nicio plângere formală în ceea ce priveşte situaţia domnului Bulai”, că erau zvonuri, dar nu au fost dovezi care să susțină acuzațiile studentelor la adresa sociologului.

„Nu ştiu dacă studentele vorbeau între ele, că nu vorbeau cu mine. Ce pot să spun sigur este că zvonuri au existat. Nu au existat dovezi. Zvonurile nu erau nici pe departe de tipul celor care au apărut în mărturii. Ele erau foarte vagi. Nu au existat niciodată sesizări formale. Dacă Parchetul le-a căutat, cu siguranţă nu le-a găsit. În ceea ce priveşte discuţiile, au existat discuţii cu studenţii, dar niciodată nu au produs probe”, a spus politologul înainte să fie audiat la Parchetul Judecătoriei Sector 1.

Pîrvulescu a precizat că nu vrea să detalieze bârfele care circulau în facultate ca să nu fie dat în judecată de Bulai. „Nu aş face astfel de declaraţii şi o să înţelegeţi de ce. Domnul Bulai urmăreşte cu atenţie declaraţiile pe care le fac şi apoi va face o acţiune în justiţie împotriva SNSPA, aşa că trebuie să fim rezervaţi în declaraţiile pe care le facem”, a spus Pîrvulescu.

Audierile în dosarul în care procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 fac cercetări au început acum două săptămâni cu victimele și cu martorii. Marți, 20 august, au avut loc percheziții la SNSPA. Totul, după acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Alfred Bulai și Marius Pieleanu lansate de foste studente.

Recomandări Subiecte Istorie BAC 2024, sesiunea de toamnă. Ce le-a picat elevilor la proba obligatorie a profilului la Bacalaureat

Primul acuzat din SNSPA a fost Alfred Bulai

Alfred Bulai, 61 de ani, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, a fost acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele, a dezvăluit site-ul Snoop.ro luni, 29 iulie.

Într-o primă reacție, Alfred Bulai a spus luni, 29 iulie, pentru Libertatea: „O să am detalii și poziții clare doar după ce prezint poziția mea în Comisia de Etică din SNSPA. Vă rog să mă înțelegeți că trebuie să ofer toate lămuririle mai întâi colegilor din Comisia de Etică”.

Apoi, Poliția Capitalei a anunțat că a demarat investigațiile pentru infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual. La câteva ore, Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare din SNSPA. O zi mai târziu, pe 30 iulie, profesorul a fost suspendat de la cursuri și din toate funcţiile de la SNSPA. Pe 6 august, Bulai a fost demis de la SNSPA.

A urmat Marius Pieleanu

Ulterior, fosta ministră a justiției Ana Birchall a susținut că a fost hărțuită sexual de sociologul Marius Pieleanu în urmă cu 16 ani. „Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa ştia, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii şi să promoveze un monstru”, a afirmat ea.

Recomandări Subiecte Matematică BAC 2024, sesiunea de toamnă. Ce le-a picat elevilor la proba obligatorie a profilului la Bacalaureat

Sociologul a fost contactat de Epoch Times, dar el nu a negat acuzațiile fostelor studente, spunând doar: „Am un prestigiu şi credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”. „Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. OK, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”, a susținut el.

Marius Pieleanu este conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA. El a anunțat că va pleca de la SNSPA după scandalul în care a fost implicat.

Urmărește-ne pe Google News