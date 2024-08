„Aşa cum a spus domnul Pieleanu, nu există în acest moment, nici eu nu ştiu să existe, la Parchet un caz. Există, însă, aşa ştiu eu, la Comisia de Etică din SNSPA o serie de sesizări care vor fi discutate de Comisia de Etică în săptămânile următoare”, a declarat Cristian Pîrvulescu la TVR Info, potrivit news.ro.

Cu referire la Alfred Bulai, primul vizat de acuzații de hărțuire, Pîrvulescu a spus că zvonuri existau încă din anii ’90, când sociologul preda la Universitatea Bucureşti, dar nu au existat dovezi pe baza cărora să fie sesizată Comisia de Disciplină ori Parchetul.

„Zvonurile au existat şi au circulat permanent. Ele au existat încă din perioada în care domnul Bulai era la Universitatea Bucureşti. S-a mutat la SNSPA în 1998. Dar de la zvonuri şi mitologie la fapte concrete, pe baza cărora poate fi sesizată o Comisie de Etică sau poate fi sesizat Parchetul, în cazul în care este vorba de situaţii grele, e diferenţă foarte mare”, a precizat decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice din SNSPA.

Marius Pieleanu, al doilea profesor din SNSPA acuzat de hărțuire

Alfred Bulai, 61 de ani, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, a fost primul profesor acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele.

La câteva zile, fosta ministră a justiției Ana Birchall a susținut că a fost hărțuită sexual de sociologul Marius Pieleanu în urmă cu 16 ani. „Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa ştia, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii şi să promoveze un monstru”, a afirmat ea.

Noi acuzații grave la adresa lui Pieleanu au venit și din partea jurnalistei Carmen Dumitrescu, fostă studentă la SNSPA. „Când a venit rândul profesorilor de la Sociologie (Bulai şi Pieleanu), studentele mai mari ne-au zis scurt: «Aveţi grijă cu ăştia! Mai ales dacă vă cheamă în practică! Şi să aveţi grijă cum vă îmbrăcaţi la cursuri, că dacă le place de voi, aia e!». Era un fel de fapt ştiut, o parte a statu-quo-ului universitar la SNSPA. Era una dintre garanţiile universitare: că dacă cumva le placi ăstora doi, e nasol de tine! Deci trebuia să ai grijă!”, a susținut ea.

O altă fostă studentă, C.R., a lăsat un comentariu la o postare a Mihaelei Miroiu, profesoară la SNSPA, în care i-a scris că a fost hărţuită sexual de Marius Pieleanu în urmă cu 20 de ani și că se temea că nu va intra în examenul de licență din cauza lui. Ea a acuzat-o pe Mihaela Miroiu că, în ciuda postărilor feministe, a mușamalizat abuzurile sexuale împotriva femeilor și că știa despre ele. Profesoara de la SNSPA și-a șters apoi postarea.

Sociologul a fost contactat de Epoch Times, dar el nu a negat acuzațiile fostelor studente, spunând doar: „Am un prestigiu şi credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”. „Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. OK, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”, a susținut el.

Marius Pieleanu este conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA. El a anunțat că va pleca de la SNSPA după scandalul în care a fost implicat.

