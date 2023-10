Război Israel-Hamas, ziua 11: „Sute de morți” într-un spital din Gaza lovit de o rachetă. Hamas acuză Israel, Israel neagă responsabilitatea și acuză gruparea Jihadul Islamic

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a condamnat atacul asupra spitalului Al-Ahli Arab Baptist din Gaza, printr-un mesaj publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, relatează The Guardian.

„OMS condamnă cu fermitate atacul asupra spitalului Al-Ahli Arab din nordul Gaza. Primele rapoarte indică sute de morți și răniți. Solicităm protejarea imediată a civililor și a asistenței medicale și anularea ordinelor de evacuare”, a transmis șeful OMS.

.@WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in north Gaza.



Early reports indicate hundreds of deaths and injuries.



We call for the immediate protection of civilians and health care, and for the evacuation orders to be reversed.#NotATarget