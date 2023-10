UPDATE 12.00: Întâlnirea bilaterală a președintelui american Joe Biden cu premierul israelian Benjamin Netanyahu a început la hotelul Kempinski din Tel Aviv. În deschidere, Netanyahu i-a mulțumit lui Biden pentru sprijinul acordat Israelului și pentru că are „claritate morală”.

„Ați trasat pe bună dreptate o linie clară între forțele civilizației și forțele barbariei”, a transmis premierul israelian, care a comparat, din nou, atacul din 7 octombrie cu atentatele teroriste asupra Turnurilor Gemene din New York din 11 septembrie 2001.

„Vom învinge Hamas și vom elimina această amenințare teribilă din viețile noastre”, continuă premierul israelian, spunând că nu este doar de dragul țării sale, ci al tuturor.

La rândul său, Joe Biden a spus că Hamas „a comis atrocități malefice care fac ca ISIS să pară oarecum rațional”. Cu toate acestea, el a cerut să nu fie confundat Hamas cu poporul palestinian. „Trebuie să ținem cont de faptul că Hamas nu reprezintă tot poporul palestinian și le-a adus doar suferință”, a precizat liderul de la Casa Albă.

El a făcut referire și la atacul cu rachetă asupra spitalului din Gaza, de marți seară, indicând că acesta a fost efectuat de pe teritoriul Gazei.

„Sunt profund întristat și revoltat de explozia de la spitalul din Gaza de ieri. În baza a ceea ce am văzut, pare că a fost cealaltă echipă, nu tu. Dar există o mulțime de oameni care nu sunt siguri, așa că trebuie să depășim multe lucruri”, a declarat Joe Biden.

