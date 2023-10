Imaginile, altele decât cele prezentate într-o conferință de presă de armata israeliană, arată spitalul văzut de sus după bombardament, cu mulțimi de oameni în zonă și o înregistrare audio. Ele au fost publicate pe X, fosta Twitter, de către reporterul Times of Israel, Jeremy Sharon.

IDF releases drone footage of the Gaza hospital from this morning, showing damage to parking lot where it says a misfiring Islamic Jihad rocket fell causing last night's mass casualties, but that lack of damage to hospital itself & no crater indicate it wasn't an IDF strike pic.twitter.com/V3wgGGgZ7o