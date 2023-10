VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Gruparea Hezbollah din Liban a cerut o „zi de furie” care să coincidă cu sosirea președintelui american Joe Biden la Tel Aviv.

În urma apelului Hezbollah, sute de persoane s-au încăierat cu forțele de securitate libaneze în fața ambasadei SUA din suburbia Awkar, în afara Beirutului, unde protestatarii au aruncat cu pietre și au incendiat o clădire din apropiere.

NEW: Chaos erupts across the Middle East after explosion kills hundreds at a Gaza hospital.



Beirut, Lebanon: Pro-Palestinian protesters swarm US embassy. Reports of tear gas & fires.



Istanbul, Turkey: Protesters breach Israeli consulate.



Iran: President Raisi threatens “the… pic.twitter.com/kDCqR1PjX3 — Collin Rugg (@CollinRugg) October 18, 2023

Poliția a tras mai multe runde de gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, în timp ce medicii au tratat persoanele afectate de violențe. AFP a relatat că protestatarii au scandat „moarte pentru America” și „moarte pentru Israel”.

Sute de oameni s-au adunat și la ambasada Franței din Beirut, ridicând steaguri Hezbollah și, de asemenea, s-au îngrămădit în fața porții principale, unde au aruncat cu pietre.

În capitala Iordaniei, Amman, protestatarii au încercat să ia cu asalt ambasada Israelului. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa câteva mii de manifestanți care au scandat sloganuri în sprijinul Hamas și au cerut guvernului să închidă ambasada și să anuleze un tratat de pace cu Israelul.

Riots broke out in Jordanian capital #Amman after a strike on a hospital in the Gaza Strip



Riots broke out near the Israeli embassy in #Jordan, Yediotnews reported.



One of the videos published in social networks shows protesters throwing Molotov cocktails at the embassy… pic.twitter.com/dwntOUSpn3 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023

La Teheran, sute de protestatari s-au adunat în fața ambasadelor britanice și franceze la primele ore ale zilei de miercuri. „Moarte Franței și Angliei”, au strigat protestatarii, aruncând cu ouă în pereții complexului ambasadei Franței din capitala iraniană.

?? BRITISH EMBASSY IN IRAN ??



British Embassy will not be able to keep back such a large crowd for long unless Tehran sends forces to protect it…



Which Tehran is obligated to do under international law. pic.twitter.com/x5gaTsTA6R — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 17, 2023

În Libia, sute de demonstranți de toate vârstele, cu steaguri palestiniene și unii acoperindu-și fețele cu kefii palestinieni, au străbătut străzile din Tripoli înainte de a ajunge în Piața Martirilor.

Imaginile de pe televiziuni au arătat, de asemenea, proteste în orașul Taz, din sud-vestul Yemenului, precum și în capitala marocană Rabat, și în capitala Irakului, Bagdad.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că explozia de la spitalul din Gaza a fost „cel mai recent exemplu de atacuri israeliene lipsite de cele mai elementare valori umane”, în timp ce mulțimi mari de protestatari s-au adunat în fața ambasadei Israelului din Ankara și a consulatului din Istanbul.

Protests also began near the Israeli embassies in Turkish cities Ankara and Istanbul. pic.twitter.com/hSM7buzySr — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023

Marți noapte au izbucnit ciocniri cu forțele de securitate palestiniene într-o serie de orașe din Cisiordania, care este condusă de Autoritatea Palestiniană. Forțele de securitate palestiniene din Ramallah au tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care aruncau cu pietre și scandau împotriva președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. Abbas s-a întors în Cisiordania după ce a anulat o întâlnire planificată în Iordania cu Biden.

Sute de persoane au murit și alte sute sunt rănite, în urma unei lovituri asupra unui spital din Fâșia Gaza, unde se aflau atât pacienți, cât și persoane care voiau să se adăpostească. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, în timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuată” a unei rachete lansate de gruparea Jihadul Islamic Palestinian. La rândul ei, această grupare a negat și ea responsabilitatea.