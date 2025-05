Propunere israeliană pentru guvernarea Gazei

Documente datate decembrie 2023, analizate exclusiv de Euronews, dezvăluie că una dintre propunerile guvernului israelian include crearea unei noi entități în Gaza „a doua zi” după înfrângerea Hamas. Planul nu specifică dacă Israelul intenționează să anexeze Fâșia Gaza, dar exclude explicit suveranitatea Palestinei și prezența UNRWA.

Lideri arabi se reunesc la Bagdad

Secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut sâmbătă o încetare permanentă și imediată a focului în Gaza. Prezent la summitul Ligii Arabe de la Bagdad, el a declarat: „Avem nevoie de o încetare permanentă a focului acum”, adăugând că este „alarmat de planurile raportate ale Israelului de a extinde operațiunile terestre”.

Criză umanitară în Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut că „mulți oameni mor de foame” în Gaza și a afirmat că SUA „se vor ocupa de asta”. Experții în securitate alimentară au raportat că 20% din populația Gazei se confruntă cu foametea și este în risc critic de înfometare dacă Israelul nu ridică blocada ajutorului umanitar.

Șeful umanitar al ONU, Tom Fletcher, a întrebat Consiliul de Securitate: „Veți acționa acum, decisiv, pentru a preveni genocidul și a asigura respectarea dreptului internațional umanitar?”

În replică, ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, l-a acuzat pe Fletcher că a livrat „o predică politică” și a invocat „acuzația de genocid fără dovezi, mandat sau reținere”, conform Euronews.

Situația din Gaza rămâne critică, cu un număr tot mai mare de victime civile și o criză umanitară în creștere, în timp ce comunitatea internațională face apeluri urgente pentru încetarea focului și furnizarea de ajutor umanitar.

