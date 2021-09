Două aspecte ia în calcul Răzvan Cherecheș, profesorul de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, când vorbește despre dublarea cazurilor de infectare cu coronavirus până la finalul lunii: începerea noului an școlar, în care vede „un accelerator al transmiterii intracomunitare”, și actuala criză politică prin care trece România, care „afectează masiv” felul în care autoritățile gestionează pandemia.

Libertatea: Pentru a doua zi consecutiv numărul de noi infectări a trecut de 2.000. Cât de îngrijorătoare este situația?

Răzvan Cherecheș: Foarte îngrijorătoare. Cu fiecare zi care trece și în care nu se iau măsuri suplimentare, situația doar se agravează.

– Estimările indicau un vârf de 1.500-1.600 de cazuri pentru mijlocul lunii septembrie. Am depășit acest prag chiar mai repede, am trecut și de 2.000 de cazuri. Unde credeți că vom ajunge?

– Nu am ajuns la limita de sus. Dacă nu se iau măsuri, practic, creșterea poate să fie la nesfârșit, o creștere exponențială. Din momentul în care vor începe să se ia măsuri concrete, abia după două săptămâni vom începe să vedem efectul lor.

Deocamdată, ce vedem este relaxare. Guvernul e focalizat în altă parte, nu pe creșterea numărului de cazuri. Deci, în următoarele două săptămâni, indiferent ce se întâmplă, numărul de cazuri va crește.

– Ce măsuri ar fi potrivite în acest moment?

– Exact acele măsuri pe care le-am avut și iarna trecută, respectiv limitarea interacțiunii între oameni, în condițiile în care campania de vaccinare a fost un eșec. Abia după ce ai trecut de 50% (rata de vaccinare a populației – n.r.) începi să vezi un beneficiu, când ajungi la 70%-80% din populație deja există un control mult mai bun. La 30% (rata de vaccinare din România în prezent – n.r.) efectul este minor, cu atât mai mult cu cât știm, la ora actuală, că tulpina Delta, chiar dacă are șanse mai puține să infecteze pe cei vaccinați, totuși, o persoană vaccinată infectată poate să infecteze mai departe exact la fel ca o persoană nevaccinată. Practic, în momentul de față, principalul beneficiu al vaccinării este – și limitarea transmiterii, e adevărat – faptul că protejează de simptome severe, internare și deces.

– Deci, pentru ca lucrurile să se schimbe, este nevoie de măsuri...

– Da, este nevoie de limitarea interacțiunii între oameni. Începe școala. Școala e o problemă serioasă pentru că e ca un accelerator al transmiterii intracomunitare. În condițiile în care Ministerul Educației nu și-a făcut treaba peste vară, respectiv nu s-a ocupat de ventilația din spațiile interioare, nu s-a ocupat de distanțare, nu s-a ocupat să pună la punct un sistem de testare săptămânală a tuturor profesorilor și elevilor, nu s-a ocupat să promoveze vaccinarea în rândul tinerilor de peste 12 ani și să informeze părinții și nu s-a asigurat că rata de vaccinare în rândul profesorilor este maximă și în condițiile în care tulpina Delta este semnificativ mai infecțioasă, infectările vor crește, nu este nicio îndoială.

Tulpina Delta va anihila avantajul pe care îl avem prin faptul că 30% din populație este vaccinată. Și țările care au avut 50% – 60% din populație vaccinată tot au avut o creștere a numărului de cazuri, însă rata de vaccinare s-a reflectat în numărul de persoane internate la ATI. La noi nu va fi cazul.

Eu zic că în octombrie vom ajunge să ocupăm toate locurile de pe secțiile de terapie intensivă. În momentul în care ai secțiile de ATI pline, acela este semnul că ai eșuat să iei măsurile care ar fi trebuit luate înainte.

– Care este pragul de infectări de la care România va avea probleme serioase în a gestiona pandemia?

– E foarte greu de spus. Oricum, eu spun că înainte de finalul lunii septembrie vom depăși 4.000 de cazuri.

– După începerea școlii ar trebui să ne așteptam la o creștere și mai mare a numărului de infectări, mai ales în orașele mari, unde se produc aglomerări?

– La o săptămână sau două după ce începe școala, undeva pe la 1 octombrie, vom vedea o creștere a numărului de cazuri, fără îndoială. În acest context, mi se pare că decizia Consiliului Național al Rectorilor, cum că universitățile vor începe din toamnă cursurile față în față, ar trebui reconsiderată, pentru că nu este fundamentată pe nimic.

Dacă școlile reprezintă un accelerator al transmiterii intracomunitare, deschiderea unei universități față în față reprezintă o greșeală masivă, pentru că aduce la un loc studenți dintr-o regiune mult mai mare, care se duc periodic acasă și care, practic, contactează toate aceste transmiteri intracomunitare.

– Ce e de făcut pentru protejarea copiilor mai mici de 12 ani, care nu poti fi vaccinați?

– Avem aceleași măsuri care au funcționat și în primăvară, respectiv purtarea măștii în permanență, ventilație în spații închise, fie ventilație pasivă, cu toate geamurile deschise, fie cu un sistem de circulare a aerului care să schimbe de câteva ori pe oră aerul, testare periodică, săptămânală, a tuturor copiilor și profesorilor și distanțare. Astea sunt cele patru măsuri care funcționează. Noi, din toate acestea, avem masca și nici aceea nu se poartă permanent.

– Credeți că schimbarea ministrului sănătății și criza politică din România vor afecta felul în care autoritățile gestionează pandemia?

– Da, o afectează masiv, pentru că, în momentul de față, nu avem niciun fel de leadership, cu atât mai mult cu cât premierul României este preocupat și focalizat exclusiv pe campania electorală din propriul partid și neglijează masiv toată situația pandemiei. După ce se vor liniști apele și alegerile din PNL se vor finaliza, practic, vom începe să numărăm cazurile din terapie intensivă și decesele, dar acelea vor fi în responsabilitatea Guvernului, care nu a luat măsurile potrivite la timp.

Răzvan Cherecheș nu e singurul care atrage atenția că numărul de noi cazuri va crește foarte mult în următoarea perioadă.

Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, a avertizat, marți, că numărul infectărilor ar putea să se dubleze sau chiar să se tripleze până la sfârșitul lui septembrie.

„E o direcție spre care am ajuns mult prea repede și într-un ritm galopant, care pe mine, cel puțin, mă îngrijorează. Dacă iau în calcul și anunțul INSP, și anume că avem deja criterii de transmitere comunitară, e un lucru extrem de îngrijorător ținând cont că săptămâna viitoare încep școlile”, a declarat dr. Beatrice Mahler, marți, la Digi 24.

