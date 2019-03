Poziția învățătorului a fost publicată prin intermediului Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi. În comunicat, învățătorul spune că tema pentru acasă publicată de tatăl elevului de clasa a II-a a fost dată în 1 februarie și că presupunea remedierea unei greşeli des întâlnite, cea a diftongilor „oa” şi „ua”.

”Doresc să fac câteva precizări cu privire la situația creată de publicarea selectivă pe rețelele de socializare, în speță Facebook, a unei secvențe din tema pentru acasă din data de 1.02.2019, de către părintele Tarnoveski Ionel în data de 4.03.3019.

În data de 1.02.2019, elevii clasei a II-a B au primit temă pentru acasă un exercițiu care a avut ca scop remedierea unor greșeli de scriere frecvente: Scrierea corectă a cuvintelor cu diftongii ou/ua – pentru evitarea confuziei, despărțirea corectă a cuvintelor în silabe la capătul rândului și articularea corectă a pluralului substantivului copii. Elevii au primit ca sarcină de lucru copierea unui text scris pe tablă, intenționat greșit – cu erori de scriere – pe care să-l rescrie, corectând greșelile sesizate, evidențiindu-le prin scrierea cu creionul. În notarea temei de acasă, am ținut cont de faptul că elevul nu a respectat cerințele enunțului și a scris, selectiv, doar câteva enunțuri care nu erau în totală concordanță cu textul scris la tablă”, explică învățătorul în mesajul său.

În continuare el spune că pe 4 martie, la mai bine de o lună de la tema în cauză, ”s-a prezentat la școală o tânără care a cerut informații despre situația școlară a elevului, după care a prezentat o fotografie a unei secvențe din tema mai sus menționată din caietul elevului, cerându-mi să-i motivez calificativul Suficient. Deși tema data din luna februarie, explicațiile au fost cerute insistent după o lună”.

În reacția sa, dascălul spune că nu a existat o ”colaborare firească a familiei cu școala”. ”Familia refuză să participe la activitățile inițiate de mine și de colectivul de părinți, restricționând chiar și accesul elevului. Mai mult decât atât, îmi amintesc că anul trecut, domnul Tarnoveski Ionel s-a prezentat la școală pentru a cere explicații doamnei profesor de engleză cu privire la evaluarea fiului său. Discuția a degenerat într-o altercație verbală a adresat injurii doamnei profesor, amenințând-o cu bătaia. Aceste amenințări au vizat, de fapt, toate cadrele didactice din școală. Luând atitudine în această situație, am fost și eu agresat verbal și amenințat în clasă, de față cu elevii. Astfel, a, înștiințat conducerea școlii, care a sesizat organele de poliție de la Secția 2. Drept urmare, domnul Tarnoveski Ionel nu a mai venit la școală din acel moment”, a mai scris învățătorul.

El adaugă că ”atât eu cât și familia mea suntem profund afectați de neadevărurile și de speculațiile care au fost vehiculate în mass-media”. În încheiere el a mulțumit părinților celorlalți elevi din clasă pentru susținere.

Scandalul a izbucnit după ce tatăl unui elev de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi a prezentat o parte din lucrarea fiului său, în care se vede cum dascălul taie litera „o” din cuvântul „patinoar”, susţinând că forma corectă este „patinuar”. Părinții copilului au postat pe Facebook o imagine cu lucrarea corectată a fiului său, povestind ce s-a întâmplat în clasă. Oamenii și-au manifestat dezamăgirea față de calitatea actului de învățământ în general dar și față de fapta învățătorului.

Inclusiv ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a reacționat dur la întâmplarea din colegiul de la Iași. ”Să știți că am văzut, regret nespus și o să mă interesez ce caută doamna aceea învățătoare sau ce-o fi domnia sa care corectează scrisul corect al unui copil. M-a revoltat și pe mine, vă mărturisesc sincer. Nu am altceva de comentat decât ce am spus. S-o trimitem pe doamna într-un program de evaluare, să vedem dacă mai poate să rămână la catedră dacă nu știe să scrie corect românește, sau nu, acest lucru aș vrea să întreb și eu, să aflu ce a făcut directorul. Fără îndoială că este neplăcut pentru copil dar este neplăcut și pentru mine. Sper să fie un caz singular”.

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi i-a luat apărarea învăţătorului ieșean, spunând că cerința pe care copilul o avea de îndeplinit era să copieze niște enunțuri scrise greșit, iar apoi să le sublinieze și le mai scrie încă o dată, dar corect. În acea parte a lucrării, copilul trebuia doar să copieze varianta greșită.

