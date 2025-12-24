Potrivit sursei citate de Bloomberg, Kremlinul nu este de acord cu planul de pace anunțat de Zelenski, dar nu îl va respinge categoric în public pentru a nu ostiliza administrația Trump.

În schimb, Kremlinul va acționa în culise pentru a obține includerea cererilor sale, cum ar fi limitarea armatei ucrainene și declararea Ucrainei ca stat neutru.

În plus, Kremlinul vrea „clarități” asupra ridicării sancțiunilor impuse Rusiei și deblocării activelor rusești înghețate în Occident.

Sursa a mai declarat că, potrivit Kremlinului, cele 20 de puncte anunțate de Zelenski reprezintă „un document tipic ucrainean”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat mai devreme că emisarul Kirill Dmitriev l-a informat pe liderul rus Vladimir Putin despre discuțiile purtate în weekendul trecut, la Miami, cu emisarul american pentru pace Steve Witkoff și Jared Kusher, ginerele președintelui Donald Trump.

„În acest moment, pe baza informațiilor primite de șeful statului, ne vom formula poziția de acum înainte și vom continua contactele cât mai curând posibil prin toate canalele disponibile în prezent”, a declarat Peskov, citat de Reuters.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să dea detalii despre informarea primită de Putin din partea lui Dmitriev. „Continuăm să credem, ca și înainte, și inclusiv în situația actuală, că comunicarea prin presă este extrem de nepotrivită. Prin urmare, nu vom spune ce mesaj a adus Dmitriev, cu atât mai puțin în presă”, a spus el, reamintind că „Statele Unite cunosc bine toți parametrii principali ai poziției părții ruse”.

Potrivit lui Dmitriev, următoarea întâlnire dintre delegațiile rusă și americană va avea loc la Moscova.

Volodimir Zelenski a anunțat miercuri cele 20 de puncte din planul de pace negociat între Kiev și Washington. Președintele ucrainean a propus o întâlnire cu omologul său american Donald Trump pentru a aborda aspectele sensibile ale acordului, în special problema teritorială.

