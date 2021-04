Reacția lui Emanuel Onoriu, fiul lui Gabi Luncă, la trei zile de la moartea artistei. Plânge continuu: „Îmi e foarte greu, mă ustură ochii, bocesc”

Gabi Luncă a murit vineri seară, într-o unitate medicală, fiind răpusă de coronavirus, pe fondul unei pneumonii foarte severe. Avea 82 de ani și reprezentanții Spitalului Județean Ilfov au făcut mai multe precizări.

Decesul lui Gabi Luncă a fost constatat la ora 20.50, în cursul zilei de vineri, 2 aprilie. Spitalul a respectat procedura și la două ore de la deces a pregătit trupul artistei pentru a fi preluat de familie, conform normelor în vigoare pentru COVID-19.

Gabi Luncă a lăsat în urmă patru copii, trei fiice și pe fiul cel mare. Emanuel Onoriu, fiul cântăreței Gabi Luncă, anunța în august 2019 că strânge semnături pentru a candida la alegerile prezidențiale din toamna acelui an.

Acesta a făcut acum declarații, la trei zile de la moartea lui Gabi Luncă. E în suferință. A susținut un live pe Facebook în care a spus: „Am intrat live cu voi să vă mai împărtășesc de una, de alta, nici nu știu ce să mai spun, pentru că trăiesc o mulțime de sentimente. Am așa o furtună cu sentimente, cu amintiri, emoții, trăiri… Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Emanuel Onoriu, băiatul lui Ion Onoriu și al lui Gabi Luncă, de curând decedată. Îmi e foarte greu, plâng de câteva zile, să ustură ochii de plâns. Bocesc”, a declarat Emanuel Onoriu.

Totodată, fiul regretatei Gabi Luncă a povestit amintiri din copilărie, cum era mama lui cu el.

„Niște amintiri ies la suprafață acum. Poze când eram copil, tata într-o parte, în Televiziunea Română, ea de-o parte, eu la mijloc. Am o grămadă de amintiri și emoții de când eram copil. Am intrat să vă vorbesc, ca să mă mai liniștesc. Când eram copil, m-am împrietenit cu șoferul părinților mei, acest om avea nevastă, dar nu avea copii. Eu trăgeam la ei, deveniseră părinții numărul doi. Când părinții mei plecau, eu stăteam cu nevasta lui. Mergeam la ei acasă.

Omul acesta, într-o zi, mi-a povestit că nici nu știu ce a făcut mama pentru mine. Au plecat de la o nuntă, ea trebuia să meargă la o altă nuntă, pe vremea lui Ceaușescu, un an sau doi dacă aveam eu. Pe drum, el a fost la un pas să adoarmă. A oprit mașina și s-a dat cu apa dintr-o baltă pe față. El mi-a spus: Tu ai început să plângi și de foame și am căutat un restaurant și am căutat unul pentru tine să îți facă o ciorbă. Am mâncat repede și m-am ars. Am făcut bășică la gură, am țipat. Asta mi-a povestit șoferul. Mama când m-a auzit plângând a compus pe loc o cântare. În mintea ei s-a întâmplat și a scos o cântare”, a adăugat Emanuel Onoriu.

Cine a fost Gabi Luncă

Gabi Luncă s-a născut la data de 16 octombrie 1938, în comuna Vărbilău, județul Prahova.

Viața artistei nu a fost una ușoară, copilăria lui Gabi Luncă a fost plină de greutăți. În anul 1951 începe să cânte alături de tatăl său, Dumitru Luncă, violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploiești. După anul 1953, Luncă devine solista orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Băicoi. Ea a devenit cunoscută încă de la 17 ani, când era angajată la Orchestra Flacăra Prahovei din Ploiești.

